Δυτική Αχαΐα: Ο 61χρονος Αναστάσιος Αναστασόπουλος ο νεκρός του θανατηφόρου τροχαίου

Σύγκρουση αγροτικού με δίκυκλο στον δρόμο Νιφορέικα–Καλαμάκι – Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια
Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Δυτική Αχαΐα, ο 61χρονος Αναστάσιος Αναστασόπουλος, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι, όταν – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – αγροτικό όχημα συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με δίκυκλο που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.
Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδηγού του αγροτικού οχήματος.
Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.
