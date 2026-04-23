ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Διοργάνωση του 2ου Ανοικτού Ατομικού Πρωταθλήματος Σκάκι

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και η Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 2ου Ανοικτού Ατομικού Πρωταθλήματος Σκάκι RAPID 7 αγωνιστικών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης 11:00 (προσέλευση 10:40).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην ισόγεια αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα.

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και η Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. ευχαριστούν θερμά τον Δήμο Πατρέων – Διεύθυνση Παιδείας & Αθλητισμού, Τμήμα Σχολείων, Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων για την παραχώρηση των πιονιών, που θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση.

Κατηγορίες Αγώνων

Α’ Γκρουπ: Με διεθνή αξιολόγηση

Β’ Γκρουπ: Χωρίς διεθνή αξιολόγηση

Δηλώσεις Συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 24/04, ώρα 14:00, με δήλωση του γκρουπ στο οποίο επιθυμεί να αγωνιστεί ο κάθε συμμετέχων.

Τρόποι δήλωσης συμμετοχής:

Email: [email protected]

Τηλ. Γραμματείας ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: 2610 390906 – 7

Κατερίνα Μωραΐτη: 6984 385371

Σταύρος Μπουτόπουλος: 6977 418079

Η επιβεβαίωση συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26/04/2026 έως τις 10:40. Όσοι αθλητές επιβεβαιώσουν μετά τις 10:40 θα ενταχθούν στον 2ο γύρο.



Ανώτατο όριο συμμετοχών: 60 άτομα (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

Ενημέρωση και αποτελέσματα θα αναρτώνται στο chess-results.com.

Βραβεύσεις

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα.

Κανονισμοί

Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE). Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα του αγωνιστικού υγειονομικού πρωτοκόλλου της ΕΣΟ.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η Διεύθυνση των Αγώνων.