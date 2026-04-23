e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Καταβάλλονται αύριο 1,3 εκατ. ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα πληρώσουν έως αύριο, 24 Απριλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.666.941 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

αύριο, 24 Απριλίου 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.

έως αύριο, 24 Απριλίου 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:

18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».