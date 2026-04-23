Μονεμβασιά: Ανοιξιάτικο ταξίδι στον χρόνο

Η Μονεμβασιά δεν είναι απλώς ένας προορισμός είναι μια ζωντανή καστροπολιτεία που σε μεταφέρει αιώνες πίσω.

Χτισμένη πάνω σε έναν τεράστιο βράχο, που μοιάζει να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα, συνδέεται με τη στεριά μέσω μιας στενής λωρίδας γης. Από εκεί άλλωστε πήρε και το όνομά της, «μόνη έμβασις».

Η άνοιξη είναι ίσως η ιδανικότερη περίοδος για να τη γνωρίσεις. Οι θερμοκρασίες είναι ήπιες, η φύση γύρω από τον βράχο είναι ανθισμένη και η ατμόσφαιρα διατηρεί μια αυθεντική ηρεμία που χάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μπαίνοντας από την κεντρική πύλη, αφήνεις πίσω το σήμερα. Στην Κάτω Πόλη, τα λιθόστρωτα σοκάκια σχηματίζουν έναν μικρό λαβύρινθο γεμάτο πέτρινα σπίτια, βυζαντινές εκκλησίες και μικρά μαγαζιά με τοπικά προϊόντα. Εδώ θα βρεις την καρδιά της ζωής, παραδοσιακούς ξενώνες, καφέ με θέα στη θάλασσα και ταβέρνες που σερβίρουν τοπικές γεύσεις όπως σαΐτια (χειροποίητα ζυμαρικά) και αμυγδαλωτά.