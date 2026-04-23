Τα ζώδια που όταν θυμώνουν γίνονται τρομακτικά

Οι αστρολόγοι λένε ότι κάθε ζώδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ιδιορρυθμίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θυμό, εκνευρισμό ή έντονη δυσφορία.

Κοιτάζοντας τον κυβερνήτη πλανήτη και τη μοίρα κάθε ζωδίου, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς αντιδρούν όταν «προκαλούνται» ορισμένοι άνθρωποι. Ακολουθούν τα ζώδια που εκφράζουν τον θυμό τους με τον πιο έντονο τρόπο:

Κριός

Ως το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, ο Κριός συχνά αντιδρά παρορμητικά χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες. Μικρά θέματα μπορούν να τον κάνουν γκρινιάρη, αλλά δεν κρατάει τον θυμό για πολύ. Η φύση του, που κυβερνάται από τον Άρη, τον γεμίζει ένταση και πάθος, κάνοντάς τον άμεσο και ευθύ, αλλά και ικανό να επιλύει συγκρούσεις στρατηγικά.

Σκορπιός

Όταν προκαλέσεις έναν Σκορπιό, η αντίδρασή του μπορεί να είναι εκδικητική και έντονη. Κυβερνώμενος από τον Άρη και τον Πλούτωνα, ο Σκορπιός σκέφτεται προσεκτικά πριν δράσει και μπορεί να επανέλθει με θυμό ακόμα και την επόμενη μέρα. Η τάση του για εκδίκηση είναι εμφανής και συχνά κρυφή – μπορεί να δράσει υπόγεια και έπειτα από καιρό.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως δεν συμμετέχει σε περιττά δράματα, αλλά όταν ενοχληθεί μπορεί να αντιδράσει με κοφτές λέξεις ή ακόμη και να αποκλείσει κάποιον από τη ζωή του. Κυβερνάται από τον Κρόνο, πλανήτη εξουσίας, και εκτιμά τη σκληρή δουλειά και την τάξη στη ζωή του. Η οργή του είναι συνήθως σύντομη, αλλά έντονη και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για όσους τον ενοχλήσουν.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες συνήθως ελέγχουν τον θυμό τους, αλλά όταν ενοχληθούν βαθιά απομακρύνονται και «παίζουν παιχνίδια» από απόσταση. Μπορεί να γίνουν εκδικητικοί με συγκαλυμμένο τρόπο, φυτεύοντας αμφιβολίες ή φήμες στους άλλους. Αν και φαίνονται αθώοι εξωτερικά, μέσα τους μπορεί να μην είναι τόσο «γλυκείς».

