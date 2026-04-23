Μια συνταγή πεντανόστιμη, χορταστική και εύκολη
Οι περισσότεροι από εμάς όταν θέλουμε να ετοιμάσουμε ένα πιάτο νόστιμο και στα γρήγορα, στρεφόμαστε στα ζυμαρικά.
Ωστόσο αυτή δεν είναι η μοναδική λύση – κάτι που μας έδειξε και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τη συνταγή που ετοίμασε.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για τηγανιά κοτόπουλο με μανιτάρια, μουστάρδα και γιαούρτι.
Μια συνταγή πεντανόστιμη, χορταστική και εύκολη, που θέλει λίγα υλικά και περίπου 15 με 20 λεπτά για να ετοιμαστεί.
Τα υλικά
1 κιλό στήθος κοτόπουλο
3 φρέσκα κρεμμυδάκια
3 σκελίδες σκόρδο
100 γρ μανιτάρια πλευρώτους
150 γρ μανιτάρια champignon καφέ
10 ντοματίνια
2 κ.σ. μουστάρδα
200 γρ γιαούρτι
50 ml ελαιόλαδο 100 ml λευκό κρασί
1 κσ μπούκοβο
1/2 ματσάκι μαϊντανό
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
- Σε ένα ζεστό τηγάνι βάζουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το κοτόπουλο και τη μουστάρδα για να «καεί» μαζί με τα υπόλοιπα υλικά.
- Ανακατεύουμε καλά, και στη συνέχεια ρίχνουμε στο τηγάνι λίγο μπούκοβο, λίγο φρέσκο κρεμμύδι, τα μανιτάρια πλευρώτους και τα καφέ champignon.
- Αφήνουμε λίγο τα υλικά να σοταριστούν και σβήνουμε με λίγο κρασί.
- Στη συνέχεια προσθέτουμε τον μαϊντανό και τα ντοματίνια.
- Αφήνουμε να ψηθούν τα υλικά και στο τελείωμα βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά και προσθέτουμε το γιαούρτι.
- Ανακατεύουμε καλά και η συνταγή είναι έτοιμη.
