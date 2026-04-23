Σύγκρουση τρένων στη Δανία, πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν τραυματιστεί μετά από τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όπως μεταδίδει το Reuters το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Hillerød, βόρεια της Κοπεγχάγης, όταν δύο τοπικά τρένα συγκρούστηκαν υπό μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την κατάστασή τους. Όπως διευκρίνισε, όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από τους συρμούς και δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.