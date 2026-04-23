Ποια iPhone δεν θα πάρουν την ενημέρωση για το iOS 27 και τι σημαίνει για τους χρήστες

Νέα διαρροή φέρνει στο προσκήνιο τις πιθανές συσκευές που θα υποστηρίζουν το επόμενο λειτουργικό της Apple, με τις πληροφορίες να δείχνουν ότι τέσσερα iphone που σήμερα τρέχουν iOS 26 δεν θα λάβουν το iOS 27.

Σύμφωνα με τον leaker Momentary Digital, ο οποίος δημοσίευσε σχετική λίστα στην πλατφόρμα Weibo (μέσω του 9to5Mac), η Apple φέρεται να ετοιμάζεται να υποστηρίξει στο iOS 27 όλα τα μοντέλα από τη σειρά iPhone 12 και νεότερα.

Αυτό σημαίνει ότι εκτός λίστας μένουν τα iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max και iPhone SE (2020), παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα μοντέλα έχουν λάβει το iOS 26.

Η εξέλιξη αυτή δεν θεωρείται εντελώς απρόσμενη, καθώς πρόκειται για συσκευές αρκετά παλαιότερες. Όπως σημειώνεται, η σειρά iPhone 11 θα έχει φτάσει τα επτά χρόνια ζωής όταν παρουσιαστεί η σειρά iPhone 18 τον Σεπτέμβριο, ενώ το iPhone SE (2020) είναι μόλις λίγους μήνες νεότερο.

Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με «κόψιμο» συσκευών

Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα πρόκειται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η Apple διακόπτει την υποστήριξη σε συγκεκριμένα μοντέλα. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχαν μείνει εκτός ενημερώσεων τα μοντέλα της σειράς iPhone XS, κάτι που δεν αποτελεί σταθερή πρακτική κάθε χρόνο για την εταιρεία.

Παρότι η Apple δεν ανακοινώνει εκ των προτέρων για πόσο διάστημα θα υποστηρίζει κάθε συσκευή, τα δεδομένα δείχνουν ότι τα παλαιότερα μοντέλα αρχίζουν σταδιακά να βγαίνουν εκτός κύκλου ενημερώσεων.

Το iOS 27 αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στο συνέδριο WWDC 2026 στις 8 Ιουνίου, όπου πιθανότατα θα γίνει γνωστό ποια μοντέλα θα υποστηρίζονται. Ωστόσο, η τελική έκδοση του λογισμικού εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει, όπως συνήθως, τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι τότε, οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο θεωρούνται αξιόπιστες. Σε κάθε περίπτωση, για όσους χρησιμοποιούν ακόμη iPhone 11 ή iPhone SE (2020), η συγκεκριμένη διαρροή ενισχύει τα σενάρια ότι πλησιάζει η ώρα για αναβάθμιση συσκευής.