Αλέξανδρος Τσουβέλας: Μέναμε μεσοτοιχία με τον Βαγγέλη Ρωχάμη

Τον τελικό του Eurobasket το 1987 τον είδαμε μαζί, πρόσθεσε ο stand-up comedian
Μεσοτοιχία έμενε με τον Βαγγέλη Ρωχάμη ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και, όπως δήλωσε, οι γονείς του τον άφηναν στο σπίτι του με τη σύζυγό του συχνά.
Ο stand-up comedian σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Τρίτη 21 Απριλίου, εξήγησε πως τον «κυνηγάει» ο κίνδυνος από παιδί: «Στο χωριό φωτογραφήθηκα με κάποιον, ο οποίος δύο μέρες αργότερα διέπραξε δολοφονία. Είμαι ένα παιδί που με κηνυγάει από ηλικία 5-6 ετών αυτή η επικινδυνότητα», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η οικογένειά του συναναστρεφόταν με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, χωρίς να γνωρίζουν ποιος ήταν πραγματικά: «Εμείς μέναμε σε μία οδό στο Περιστέρι. Είχαν έρθει οι γονείς μου από το χωριό και στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν. Είχαν δει τον πατέρα μου φτωχό, μας έφερναν κρέατα, η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη. Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης. Δεν ξέρω αν το έχω πει πρώτη φορά. Μιλάω σοβαρά. Μέναμε μεσοτοιχία τότε και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο αδερφός μου, η αδερφή μου, όλοι. Είναι πραγματικότητα», ανέφερε.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr