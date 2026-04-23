Αλέξανδρος Τσουβέλας: Μέναμε μεσοτοιχία με τον Βαγγέλη Ρωχάμη

Μεσοτοιχία έμενε με τον Βαγγέλη Ρωχάμη ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και, όπως δήλωσε, οι γονείς του τον άφηναν στο σπίτι του με τη σύζυγό του συχνά.

Ο stand-up comedian σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Τρίτη 21 Απριλίου, εξήγησε πως τον «κυνηγάει» ο κίνδυνος από παιδί: «Στο χωριό φωτογραφήθηκα με κάποιον, ο οποίος δύο μέρες αργότερα διέπραξε δολοφονία. Είμαι ένα παιδί που με κηνυγάει από ηλικία 5-6 ετών αυτή η επικινδυνότητα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η οικογένειά του συναναστρεφόταν με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, χωρίς να γνωρίζουν ποιος ήταν πραγματικά: «Εμείς μέναμε σε μία οδό στο Περιστέρι. Είχαν έρθει οι γονείς μου από το χωριό και στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν. Είχαν δει τον πατέρα μου φτωχό, μας έφερναν κρέατα, η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη. Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης. Δεν ξέρω αν το έχω πει πρώτη φορά. Μιλάω σοβαρά. Μέναμε μεσοτοιχία τότε και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο αδερφός μου, η αδερφή μου, όλοι. Είναι πραγματικότητα», ανέφερε.