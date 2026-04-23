Θανατηφόρο τροχαίο στη Δυτική Αχαΐα – Νεκρός 61χρονος οδηγός δικύκλου

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στον δρόμο που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι, όταν ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δίκυκλο που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 61χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του οδηγού του αγροτικού.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.