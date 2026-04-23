Θανατηφόρο τροχαίο στη Δυτική Αχαΐα – Νεκρός 61χρονος οδηγός δικύκλου

Σύγκρουση αγροτικού με μηχανή στα Νιφορέικα – Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών για τα αίτια
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη Δυτική Αχαΐα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στον δρόμο που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι, όταν ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δίκυκλο που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 61χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του οδηγού του αγροτικού.
Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr