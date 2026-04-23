Αλλάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση στα βόρεια.

Λίγα χιόνια προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας στα βόρεια τους 14-15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16-17, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Βροχές και πιθανές καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία 9-14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, με θερμοκρασίες από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα νότια. Βελτίωση από το βράδυ. Θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Τοπικές βροχές έως το απόγευμα στις Κυκλάδες και πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη με πιθανότητα όμβρων. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, με θερμοκρασίες 13-21 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις και τοπικές βροχές, πιθανές καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 24 Απριλίου: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Σάββατο 25 Απριλίου: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Σχεδόν αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Κυριακή 26 Απριλίου: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα με βελτίωση από το μεσημέρι. Αίθριος καιρός αλλού, με άνοδο της θερμοκρασίας.

Δευτέρα 27 Απριλίου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί στα δυτικά και βόρειοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.