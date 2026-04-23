Στενά του Ορμούζ: Το ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από την επιχείρηση κατάληψης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» στα Στενά του Ορμούζ

Το πλοίο «Epaminondas» δέχτηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο των ιρανικών δυνάμεων, ενώ περνούσε τα Στενά του Ορμούζ.

Το υλικό δημοσιοποιήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης μέσω του iribnews (Islamic Republic of Iran Broadcasting).

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υπό σημαία Λιβερίας, δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν, στις 06:50 τοπική ώρα, την 22α Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, Technomar Shipping Inc., όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και έχουν καταμετρηθεί, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, 6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.