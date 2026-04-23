Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος της έστησε καρτέρι θανάτου

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρα 3 παιδιών, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας και αυτόχειρας είχε στήσει καρτέρι στην άτυχη 43χρονη στην περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βασικό ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι ο 40χρονος, πρώην σύντροφός της, να την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι, τη στιγμή που εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού, ενώ ο ίδιος ήταν εκτός του οχήματος.

Στη συνέχεια σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ φαίνεται να την έβαλε στη θέση του συνοδηγού και την σκέπασε με μια κουβέρτα.

Ο 40χρονος μπήκε στη θέση του οδηγού και μετέφερε το αυτοκίνητο μαζί με τη νεκρή γυναίκα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, το χωριό στο οποίο κατοικούσε και ο ίδιος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν κυνηγετική καραμπίνα, αλλά πιστόλι, πιθανότατα διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Καθοριστικό ρόλο στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να έχουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου έχουν ήδη σταλεί όλα τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος.

Αναφορές ότι της είχε σκάσει τα λάστιχα

Κάτοικος της περιοχής που έμενε η άτυχη 43χρονη μαζί με τα τρία παιδιά της σημείωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ πως ο άνδρας είχε σκάσει παλαιότερα τα λάστιχα του αυτοκινήτου της 43χρονης.

Ο ίδιος φορούσε κουκούλα και είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας με αποτέλεσμα η 43χρονη να τον αναγνωρίσει.

Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 40χρονος της αγόρασε ζάντες και καινούρια λάστιχα.

Η γυναίκα δεν προχώρησε σε καταγγελία.

Το χρονικό και οι κινήσεις του δράστη

Η 43χρονη φέρεται να αναχώρησε από το σπίτι της στις 11:02 το πρωί, οδηγώντας το λευκό της αυτοκίνητο, προκειμένου να συναντήσει τον πρώην σύντροφό της. Άφησε μήνυμα στα παιδιά της ότι επιστρέφει σε λίγη ώρα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ενέδρα θανάτου έγινε κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, σημείο στο οποίο πιθανολογείται ότι έλαβε χώρα και η δολοφονία.

Κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον 40χρονο να κινείται στην περιοχή από τις 12:00 έως τις 14:00, επιχειρώντας να απομακρυνθεί και να καλύψει τα ίχνη του. Όπως προκύπτει από την έρευνα, χρησιμοποίησε δύο φορές ταξί, οδήγησε το προσωπικό του όχημα (smart), αλλά και το αυτοκίνητο της 43χρονης, το οποίο εγκατέλειψε σε δύσβατη περιοχή στην Αγία Βαρβάρα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έπειτα από εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ, που διήρκεσαν τρία 24ωρα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Η αυτοκτονία του 40χρονου

Ο 40χρονος, καταγόμενος από την ίδια περιοχή, εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της επόμενης ημέρας έξω από τον Ιερό Ναό Παναγίας Μαλεβή, στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς είχε τεθεί από νωρίς στο επίκεντρο των ερευνών και είχε ήδη κληθεί να καταθέσει εκ νέου στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση για την εξαφάνιση της 43χρονης.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει γρατζουνιές στο σώμα του άνδρα, με τον ίδιο να λέει ότι έπεσε με το μηχανάκι.