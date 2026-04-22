Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Πυροβόλησε την Ελευθερία με 9άρι πιστόλι χωρίς καν να της μιλήσει

Άρχισε ως εξαφάνιση. Μια γυναίκα που έλειπε, ένας γιος που ανησυχούσε και εξέφραζε φόβους για τη ζωή της. Κατέληξε σε γυναικοκτονία.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη εμπιστεύτηκε τον πρώην σύντροφό της και πήγε να τον συναντήσει. Εκείνος δεν της είπε λέξη. Την εκτέλεσε εν ψυχρώ, αποδεικνύοντας με τις πράξεις του ότι είχε πάει εκεί για έναν και μόνο σκοπό: να της πάρει τη ζωή.

Η 43χρονη Ελευθερία εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/4), νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε δύσβατη περιοχή, ενώ είχε φύγει από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής, έχοντας αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο έγραφε ότι θα γυρίσει σύντομα. Η σορός της Ελευθερίας βρέθηκε σκεπασμένη στις πίσω θέσεις του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα πυροβολήθηκε στο κεφάλι με 9άρι πιστόλι σχεδόν εξ επαφής και ενώ βρίσκονταν στη θέση του οδηγού του οχήματός της. Ο 39χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να την προσέγγισε και να την πυροβόλησε από το παράθυρο του αυτοκινήτου, χωρίς καν να προηγηθεί κάποια μεταξύ τους συνομιλία.

Όπως προκύπτει, οι δύο τους είχαν δώσει ραντεβού σε σημείο κοντά στο σπίτι της γυναίκας. Η 43χρονη είχε αποχωρήσει από την οικία της αφήνοντας σημείωμα στα παιδιά της. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 39χρονος είχε προσέλθει στο σημείο με δεδομένη την πρόθεσή του να τη σκοτώσει, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον τρόπο δράσης του.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να μετέφερε και να εγκατέλειψε το πτώμα της γυναίκας σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας, την οποία γνώριζε πολύ καλά, καθώς πρόκειται για τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του. Μάλιστα, ήταν τέτοια η γνώση της περιοχής που είχε, που δυσχέρανε σημαντικά τις έρευνες των αρχών, οι οποίες, όπως αναφέρουν, αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στον εντοπισμό της 43χρονης.

Τελικά, το απόγευμα της Τετάρτης, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το αυτοκίνητο με το άψυχο σώμα της 43χρονης γυναίκας στο εσωτερικό του, επιβεβαιώνοντας το τραγικό τέλος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως γίνεται γνωστό, ο πρώην σύντροφός της είχε κληθεί να καταθέσει το βράδυ της Δευτέρας στο ΑΤ Αγίου Μύρωνα, για την εξαφάνιση της Ελευθερίας. Λίγες ώρες αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του, γεγονός που έστρεψε περισσότερο ακόμα τις υποψίες των αρχών προς το πρόσωπό του.