Μία νύχτα μόνο: Το τεστ εγκυμοσύνης της Αρετής φέρνει τα πάνω κάτω

Μαργαρίτα φτάνει στο σπίτι της Κατερίνης και ζητά εξηγήσεις για τα μυστικά που της έκρυψαν
Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» που θα προβληθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 21:40.
Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Επεισόδιο 69 – Ο Οδυσσέας έχει βαλθεί να μάθει τον κρυφό συνέταιρο του Νταγιάννου στην Triton – Οικοδομική, ενώ ο Πωλ μένει άναυδος, όταν μαθαίνει ότι ο Σταύρος είναι υιοθετημένος. Η Μαργαρίτα φτάνει στο σπίτι της Κατερίνης και ζητά εξηγήσεις για τα μυστικά που της έκρυψαν και ο Σταύρος κατηγορεί τον Νταγιάννο για το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε εναντίον της ERGAN. Η Αρετή κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης και το αποτέλεσμα φέρνει την απόλυτη ανατροπή στη ζωή της.
Δυτική Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος δικυκλιστής σε σύγκρουση με αγροτικό
Αγ. Δημήτριος: Νεκρός 25χρονος από μαχαίρι- Γιος υψηλόβαθμου αστυνομικού
Θάνατος Μυρτώς: Τα τελευταία μηνύματα στη μητέρα της- Ποιες δύο γυναίκες μπορούν να δώσουν απαντήσεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr