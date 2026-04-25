Eurostat: Η Ευρώπη γερνά, η Ελλάδα συρρικνώνεται - Θα μείνουμε 30% λιγότεροι έως το 2100

Προς μια σημαντική δημογραφική συρρίκνωση μέσα στις επόμενες δεκαετίες οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο πληθυσμός της εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 11,7% έως το 2100.

Όπως προκύπτει από έκθεση της Eurostat, η ΕΕ αναμένεται να φιλοξενεί περίπου 53 εκατομμύρια λιγότερους κατοίκους στις αρχές του επόμενου αιώνα.

Το 2025, ο πληθυσμός της ΕΕ υπολογίστηκε στα 451,8 εκατομμύρια. Μετά την πρόσκαιρη επιβράδυνση που προκάλεσε η πανδημία το 2021, η ανοδική τάση επανήλθε το 2022 και προβλέπεται να συνεχιστεί για λίγα ακόμη χρόνια.

Η κορύφωση αναμένεται το 2029, όταν ο πληθυσμός θα αγγίξει τα 453,3 εκατομμύρια, πριν αρχίσει σταδιακά να μειώνεται και διαμορφωθεί στα 398,8 εκατομμύρια έως το 2100.

Η παραπάνω εικόνα προκύπτει από τις δημογραφικές προβλέψεις της Eurostat, οι οποίες βασίζονται σε παραδοχές για τη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τις μεταναστευτικές ροές στα κράτη-μέλη.

Λιγότεροι νέοι, περισσότεροι ηλικιωμένοι

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά στη σύνθεση του πληθυσμού. Τα επόμενα 75 χρόνια, το μερίδιο των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε ηλικία εργασίας αναμένεται να μειωθεί, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες θα καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Ειδικότερα, το ποσοστό των παιδιών και των νέων ηλικίας έως 19 ετών προβλέπεται να υποχωρήσει από 20% το 2025 σε 17% το 2100. Παράλληλα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών, δηλαδή του βασικού εργατικού δυναμικού, πιθανώς θα γνωρίσει πτώση από 58% σε 50%.

Στον αντίποδα, οι ηλικιωμένοι θα αυξηθούν αισθητά. Η ομάδα 65 έως 79 ετών προαναγγέλλεται να ανέβει από 16% σε 17%, ενώ η πιο εντυπωσιακή μεταβολή καταγράφεται στους 80+, των οποίων το ποσοστό θα αυξηθεί, σύμφωνα με τα σενάρια, από 6% σε 16%.