Eurostat: Η Ευρώπη γερνά, η Ελλάδα συρρικνώνεται - Θα μείνουμε 30% λιγότεροι έως το 2100

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να «χάσει» περίπου 53 εκατομμύρια κατοίκους έως το τέλος του αιώνα, ενώ η Ελλάδα κινείται σε ακόμη πιο έντονη τροχιά δημογραφικής συρρίκνωσης
Προς μια σημαντική δημογραφική συρρίκνωση μέσα στις επόμενες δεκαετίες οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο πληθυσμός της εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 11,7% έως το 2100.
Όπως προκύπτει από έκθεση της Eurostat, η ΕΕ αναμένεται να φιλοξενεί περίπου 53 εκατομμύρια λιγότερους κατοίκους στις αρχές του επόμενου αιώνα.
Το 2025, ο πληθυσμός της ΕΕ υπολογίστηκε στα 451,8 εκατομμύρια. Μετά την πρόσκαιρη επιβράδυνση που προκάλεσε η πανδημία το 2021, η ανοδική τάση επανήλθε το 2022 και προβλέπεται να συνεχιστεί για λίγα ακόμη χρόνια.
Η κορύφωση αναμένεται το 2029, όταν ο πληθυσμός θα αγγίξει τα 453,3 εκατομμύρια, πριν αρχίσει σταδιακά να μειώνεται και διαμορφωθεί στα 398,8 εκατομμύρια έως το 2100.
Η παραπάνω εικόνα προκύπτει από τις δημογραφικές προβλέψεις της Eurostat, οι οποίες βασίζονται σε παραδοχές για τη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τις μεταναστευτικές ροές στα κράτη-μέλη.
Λιγότεροι νέοι, περισσότεροι ηλικιωμένοι
Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά στη σύνθεση του πληθυσμού. Τα επόμενα 75 χρόνια, το μερίδιο των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε ηλικία εργασίας αναμένεται να μειωθεί, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες θα καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Ειδικότερα, το ποσοστό των παιδιών και των νέων ηλικίας έως 19 ετών προβλέπεται να υποχωρήσει από 20% το 2025 σε 17% το 2100. Παράλληλα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών, δηλαδή του βασικού εργατικού δυναμικού, πιθανώς θα γνωρίσει πτώση από 58% σε 50%.
Στον αντίποδα, οι ηλικιωμένοι θα αυξηθούν αισθητά. Η ομάδα 65 έως 79 ετών προαναγγέλλεται να ανέβει από 16% σε 17%, ενώ η πιο εντυπωσιακή μεταβολή καταγράφεται στους 80+, των οποίων το ποσοστό θα αυξηθεί, σύμφωνα με τα σενάρια, από 6% σε 16%.
Η πληθυσμιακή πυραμίδα αλλάζει μορφή
Η πληθυσμιακή πυραμίδα της ΕΕ για το 2025 αποτυπώνει ήδη μια κοινωνία με υψηλό προσδόκιμο ζωής, χαμηλή θνησιμότητα και περιορισμένες γεννήσεις. Η πλειοψηφία του πληθυσμού συγκεντρώνεται πλέον στις μεγαλύτερες ηλικίες της ενεργού ζωής, ενώ το μερίδιο τωνκάτω των 20 ετών είναι αισθητά μικρότερο.
Μέχρι το 2100, η εικόνα αυτή (θα) γίνεται ακόμη πιο έντονη. Η Ευρώπη προβλέπεται να έχει μικρότερο πληθυσμό συνολικά, με αυξημένο βάρος στους γηραιότερους και αρκετά περιορισμένο νεανικό/ εργαζόμενο πληθυσμό.
Η Ελλάδα σε τροχιά διαρκούς συρρίκνωσης
Η αναμενόμενη πραγματικότητα της χώρας μας είναι πιο πιεστική από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ελληνικός πληθυσμός κινείται σε σταθερή καθοδική πορεία έως το τέλος του αιώνα, περνώντας κάτω από τα 10 εκατομμύρια ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2030 και κάτω από τα 8 εκατομμύρια γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 2070.
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου οι θάνατοι εικάζεται ότι θα υπερβαίνουν τις γεννήσεις σε όλη την περίοδο των προβλέψεων. Τέλος, η γήρανση του πληθυσμού θα συνεχιστεί, με ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στην τρίτη ηλικία και συρρίκνωση του μεριδίου των νέων και των ατόμων σε ηλικία εργασίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr