Αγ. Δημήτριος: Νεκρός 25χρονος από μαχαίρι- Γιος υψηλόβαθμου αστυνομικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνα 25 ετών που φέρει θανάσιμο τραύμα στην καρδιά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι. Πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν ότι το θύμα είναι γιος ανώτερου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στο Πάρκο Ασυρμάτου.

«Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά»

Αυτόπτης μάρτυρας και γνωστός της οικογένειας του θύματος δήλωσε ότι προηγήθηκε τσακωμός και το θύμα χτυπήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά, ενώ όπως είπε καθημερινά υπάρχουν πολλά περιστατικά στην περιοχή.

«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά» δήλωσε ένας περιοίκος που γνωρίζει την οικογένεια, εμφανώς φορτισμένος καθώς όπως είπε «είναι μικρό παιδί, 25 ετών».

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να έχει τραυματιστεί αλλού και να μεταφέρθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου όπου κι εντοπίστηκε από την Αστυνομία.