Οι 14 πιο επικίνδυνες χώρες στον πλανήτη: Οι τουρίστες κινδυνεύουν από τρομοκρατία και απαγωγές - Ποια είναι στην κορυφή

Πριν από λίγα μόλις χρόνια, τα διεθνή ταξίδια θεωρούνταν σχεδόν δεδομένα για εκατομμύρια πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Από τις εξωτικές παραλίες της Καραϊβικής μέχρι ιστορικές πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης και προορισμούς περιπέτειας σε Ασία και Αφρική, οι επιλογές ήταν σχεδόν απεριόριστες.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά. Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών (Foreign, Commonwealth & Development Office), ο αριθμός των χωρών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ταξίδια έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμφύλιες συγκρούσεις, η τρομοκρατία και η εγκληματικότητα έχουν ενταθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Σήμερα, 14 χώρες βρίσκονται στην αυστηρότερη κατηγορία προειδοποίησης, όπου συνιστάται αποφυγή κάθε ταξιδιού.

Η «κόκκινη λίστα» των 14 πιο επικίνδυνων χωρών

Η πιο αυστηρή ταξιδιωτική κατηγορία περιλαμβάνει χώρες που αντιμετωπίζουν είτε ενεργές πολεμικές συγκρούσεις είτε σοβαρή εσωτερική αστάθεια και υψηλό κίνδυνο για απαγωγές, τρομοκρατικές επιθέσεις ή αυθαίρετες συλλήψεις.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Αφγανιστάν, όπου η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν, με σοβαρούς κινδύνους για τρομοκρατία, πολιτικές διώξεις και περιορισμένη δυνατότητα παροχής βοήθειας σε ξένους πολίτες.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται η Αϊτή, μια χώρα που μαστίζεται από τη δράση ένοπλων συμμοριών, με συχνές απαγωγές, ληστείες και εκτεταμένη πολιτική αστάθεια που επηρεάζει ακόμη και την πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Η Λευκορωσία συγκαταλέγεται επίσης στις επικίνδυνες χώρες, κυρίως λόγω του αυταρχικού πολιτικού καθεστώτος και του κινδύνου σύλληψης ξένων πολιτών για πολιτικές ή κοινωνικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα μετά την ένταση που προκάλεσαν οι εκλογές του 2020 και η στενή σχέση της χώρας με τη Ρωσία.

Στη Δυτική Αφρική, η Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές λόγω της δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων, των συνεχών απαγωγών και της πολιτικής αστάθειας που έχει ενισχυθεί μετά από στρατιωτικά πραξικοπήματα.

Το Ιράν αποτελεί πλέον μία από τις πιο ευαίσθητες ζώνες παγκοσμίως, καθώς οι πρόσφατες συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν οδηγήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις, κλειστό εναέριο χώρο και σοβαρούς κινδύνους για ξένους υπηκόους, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συλλήψεων ή κρατήσεων.

Το Ιράκ παραμένει επίσης σε καθεστώς υψηλού κινδύνου, με συνεχείς εντάσεις στην περιοχή, επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις και απειλές κλιμάκωσης λόγω της γεωπολιτικής του θέσης ανάμεσα σε Ιράν και Δύση.

Το Ισραήλ έχει εισέλθει ξανά σε περίοδο έντονης αστάθειας λόγω των συγκρούσεων με το Ιράν και τις επιθέσεις πυραύλων, παρά την ύπαρξη προηγμένων συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας. Οι κίνδυνοι παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένοι κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και τον Λίβανο.

Στον Νίγηρα, η πολιτική κατάσταση παραμένει ασταθής μετά το πραξικόπημα του 2023, ενώ έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά απαγωγών ξένων πολιτών και τρομοκρατικής δράσης ακόμη και στην πρωτεύουσα.

Η Παλαιστίνη παραμένει επίσης εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή, με συνεχιζόμενες στρατιωτικές εντάσεις, περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης και αυξημένο κίνδυνο βίας τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξημένους κινδύνους λόγω του πολέμου με την Ουκρανία, των επιθέσεων με drones σε μεγάλες πόλεις και της απειλής τρομοκρατικών ενεργειών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.

Το Νότιο Σουδάν παραμένει μία από τις πιο ασταθείς χώρες στον κόσμο, με ένοπλες συγκρούσεις, εγκληματικότητα και κινδύνους για απαγωγές ή επιθέσεις ακόμη και σε διεθνείς εργαζόμενους ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Η Συρία συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες ενός παρατεταμένου εμφυλίου πολέμου, με παρουσία τρομοκρατικών οργανώσεων, υψηλό κίνδυνο απαγωγών και συνεχιζόμενη αστάθεια παρά τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Τέλος, η Υεμένη παραμένει σε κατάσταση βαθιάς κρίσης, με ενεργή παρουσία εξτρεμιστικών οργανώσεων όπως η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς και συνεχιζόμενες απαγωγές και επιθέσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η παγκόσμια ασφάλεια έχει επιδεινωθεί αισθητά. Οι συγκρούσεις έχουν πολλαπλασιαστεί, οι πολιτικές εντάσεις αυξάνονται και ολοένα περισσότερες περιοχές χαρακτηρίζονται πλέον ως ακατάλληλες για ταξίδια.

Παράλληλα, η άνοδος των social media έχει δημιουργήσει μια παράλληλη πραγματικότητα, όπου ταξιδιωτικοί influencers συχνά παρουσιάζουν επικίνδυνες περιοχές ως «ασφαλείς» ή ακόμη και ελκυστικές, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες προειδοποιήσεις.