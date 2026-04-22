Δυτική Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος δικυκλιστής σε σύγκρουση με αγροτικό

Στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας κινούνταν τα δύο οχήματα όταν έγινε η σύγκρουση
Τροχαίο με νεκρό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη Δυτική Αχαΐα.
Στον δρόμο Νιφορέικα- Καλαμάκι, αγροτικό όχημα και δίκυκλο που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 61χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.
Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνούν οι τοπικές Αστυνομικές Αρχές.
