Η στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη: Το απίθανο βίντεο που τράβηξε αστροναύτης της NASA με iPhone από το διάστημα

Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης αποστολής τους μέχρι και την αθέατη -μέχρι πρόσφατη- πλευρά της Σελήνης το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA πέτυχε αυτό που κανένας άνθρωπος δεν είχε καταφέρει εδώ και 54 χρόνια.

Το πλήρωμα του Artemis II έσπασε το ρεκόρ για το μακρύτερο ταξίδι που έχουν κάνει ποτέ άνθρωποι, γύρω από το φεγγάρι και πίσω.

Κατά τη διάρκεια της επτάωρης πτήσης κοντά στη Σελήνη, το πλήρωμα παρακολούθησε μερικές στιγμές που δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια, όπως μια ολική ηλιακή έκλειψη και ένα «Earthset», όπως το χαρακτήρισαν. Το αντίστοιχο δηλαδή του ηλιοβασιλέματος, αλλά από το διάστημα.

Ο κυβερνήτης της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν ανάρτησε τώρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο που έχουμε δει από την αποστολή Artemis II. Ο 50χρονος αστροναύτης τράβηξε με το iPhone 17 Pro Max που δόθηκε σε κάθε μέλος του πληρώματος, τη Γη να κρύβεται πίσω από τη Σελήνη λίγο-λίγο.