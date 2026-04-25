Συνταγή για κεφτεδάκια κοτόπουλου

Είναι ένα φαγητό που αγαπούν μικροί και μεγάλοι.

Φυσικά και μιλάμε για τα κεφτεδάκια, μόνο που εδώ έρχεται με ένα twist, καθώς είναι με κοτόπουλο. Ένα πιάτο γεμάτο γεύσεις, αρώματα και έτοιμο σε λιγότερο από μια ώρα.

Τα υλικά

70 γρ. φρέσκια λευκή ψίχα ψωμιού

500 γρ. κιμάς κοτόπουλου

6 φέτες μπέικον (ψιλοκομμένες)

1 λεμόνι (ξύσμα και χυμός)

6 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι (μόνο τα φύλλα, χοντροκομμένα)

3 γεμάτες κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

10-2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Για το σερβίρισμα

Μαγιονέζα

Φύλλα μαρουλιού

Η διαδικασία

Βάλε σε ένα μπολ την ψίχα ψωμιού, τον κιμά κοτόπουλου και το ψιλοκομμένο μπέικον. Πρόσθεσε το ξύσμα λεμονιού και στη συνέχεια στύψε το λεμόνι και ρίξε τον χυμό στο μείγμα.

Πρόσθεσε τα φύλλα θυμαριού και την τριμμένη παρμεζάνα. Αλατοπιπέρωσε (λίγο αλάτι, πιο γενναιόδωρα πιπέρι) και ανακάτεψε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Πλάσε το μείγμα σε μικρά μπιφτεκάκια ή κεφτεδάκια. Ζέστανε το ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι και τηγάνισέ τα (περίπου 8 κάθε φορά) για 4-5 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια από όλες τις πλευρές.

Χαμήλωσε τη φωτιά και άφησέ τα να ψηθούν μέχρι μέσα, για περίπου 6-8 λεπτά ακόμη. Καλό είναι να τα γυρίσεις μόνο 1-2 φορές, ώστε να κάνουν ωραία τραγανή κρούστα.

Βγάλε τα από το τηγάνι και τοποθέτησέ τα πάνω σε μεγάλα φύλλα μαρουλιού. Πρόσθεσε λίγη μαγιονέζα και αν θες τύλιξέ τα μέσα στα φύλλα σαν ρολάκια. Η συνταγή είναι έτοιμη.

* Πηγή: Vita