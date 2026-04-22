Κρήτη- Συγκλονισμένα τα αδέρφια του 40χρονου: «Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Έχουμε μείνει άφωνοι»

Λίγες ώρες πριν αποχαιρετήσουν τον αδερφό τους στην Αγία Βαρβάρα, τα αδέρφια του 40χρονου Μαρίνου -του δράστη της δολοφονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη- έσπασαν τη σιωπή τους με γραπτή δήλωση.

Πενθούν για τον άνθρωπο που μεγάλωσαν μαζί, την ίδια ώρα που προσπαθούν να χωνέψουν την αποκάλυψη ότι εκείνος βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση και τη στυγερή δολοφονία της 43χρονης μητέρας. Ένα διπλό βάρος που, όπως όλα δείχνουν, τους έχει αφήσει συντετριμμένους.

Μέσα από τη δήλωσή τους, τα αδέρφια του αυτόχειρα εκφράζουν το σοκ τους για τις τρομακτικές αποκαλύψεις, ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της Ελευθερίας και τονίζουν ότι θα σταθούν δίπλα στο παιδί του Μαρίνου. Διαβεβαιώνουν ότι δεν είχαν το παραμικρό σημάδι για όσα σχεδίαζε ο αδερφός τους, ούτε μπορούσαν να φανταστούν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των τριών αδερφών του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, προς το Cretalive.gr έχει ως εξής:

"Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκα.ς

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος, Κατερίνα και Σταύρος Ανδρεαδάκης"