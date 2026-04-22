Αγ. Δημήτριος: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας- Φέρει τραύμα από μαχαίρι

Στην περιοχή του Πάρκου Ασυρμάτου
Ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες ο νεκρός, ηλικίας περίπου 25 ετών, φέρει τραύμα από μαχαίρι και μάλιστα στην καρδιά.
Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις για να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε και οδήγησε στο θάνατο του άνδρα.
Όπως έγινε γνωστό, η Αστυνομία δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν αλλοδαπό ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει στο πάρκο κάποιος άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του.
Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συγκεκριμένα αν ο νεαρός άνδρας δέχτηκε δολοφονική επίθεση εξαιτίας οπαδικού επεισοδίου ή ακόμη αν είχε τραυματιστεί αλλού και τον μετέφεραν στο πάρκο όπου τον εγκατέλειψαν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr