Μητσοτάκης: Η ΕΕ πρέπει να έχει plan B εάν παραταθεί ο πόλεμος με το Ιράν

Την ανάγκη η ΕΕ να έχει plan B σε περίπτωση παράτασης της κρίσης στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

Το μήνυμα ήταν σαφές ενόψει του αυριανού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και καθώς οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν δεν φαίνεται να καταλήγουν σε μία συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε άλλωστε ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη, εκφράζοντας την ανησυχία για τις συνέπειες σε περίπτωση που συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ.

“Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να στηρίξουμε μία διπλωματική λύση. Αλλά να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αύριο και για το χειρότερο σενάριο”, είπε ο κ.Μητσοτάκης. Υπενθύμισε τι συνέβη με τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε:

“Απευθύνω έκκληση σε όλους στην ΕΕ να είμαστε πραγματιστές και να έχουμε plan B σε περίπτωση παράτασης της κρίσης. Γιατί κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί μόνο του να στηρίξει απεριόριστα την κοινωνία χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη”.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την άποψη ότι μακροπρόθεσμα η μόνη λύση για την ΕΕ είναι να αναπτύξει τη δική της παραγωγή ενέργειας, όχι μόνο επενδύοντας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και στην πυρηνική ενέργεια.

“Αν θέλουμε να εισάγουμε φυσικό αέριο θα πρέπει να το προμηθευτούμε από αξιόπιστους εταίρους. Η Ελλάδα μπορεί να εισάγει φυσικό αέριο κυρίως από τις ΗΠΑ και να εφοδιάζει και άλλες χώρες προς το βορρά”, ανέφερε επίσης.

Η Ελλάδα θα συμμετέχει σε πολυεθνική δύναμη περιφρούρησης της κατάπαυσης πυρών στα στενά του Ορμούζ

Σημείωσε επίσης ότι: “Ο πόλεμος αυτός δεν ήταν ευρωπαϊκός. Εν τέλη τα μέρη που ευθύνονται και συμμετείχαν στον πόλεμο θα πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία για ειρήνη”. Δηλωσε όμως την ετοιμότητα της Ελλάδα να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ.

“Εάν υπάρξει ανάγκη για πολυεθνική δύναμη που θα περιφρουρεί μία κατάπαυση του πυρός, θα συμμετάσχουμε”, δήλωσε ειδικότερα ο κ.Μητσοτάκης. Υπενθύμισε η Ελλάδα ηγήθηκε της κοινής ευρωπαϊκής επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Σχολίασε όμως με νόημα ότι δεν είναι μόνο θέμα της ΕΕ τέτοιες επιχειρήσεις αλλά και των κρατών μελών, ξεκαθαριζοντας ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή των εταίρων στις Ασπίδες.

“Είναι διαφορετικό να στέλνουν πλοία τρία κράτη μέλη από το να στέλνουν δέκα. Εάν θέλουμε να είμαστε στο τραπέζι των συνομιλιών, θα πρέπει να είμαστε παρόντες και να δείξουμε σε όλους τους παίκτες της περιοχής ότι έχουμε ρόλο”, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η Ευρώπη να είναι πιο ενεργή στο Λίβανο και όχι μόνο

Επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιήθηκε για την προστασία της πετρελαϊκής ARAMCO.

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ενεργή στο Λίβανο, πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια, να είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση της Γάζας πάντα με στόχο τη λύση δύο κρατών και να προστατέψει τους χριστιανούς της περιοχής, κάνοντας ειδική μνεία στη Συρια.

“Υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε να είμαστε ενεργοί και αυτό σε συνεργασία με τις ΗΠΑ τους συμμάχους μας”, δήλωσε και πρόσθεσε: “Παρά τα όσα έχουν ειπωθεί και όλες τις αναταράξεις που μπορεί να υπάρχουν, είμαι υπέρμαχος της διατλαντικής συμμαχίας. Θα πρέπει να βρουμε ένα τρόπο να συνεργαστούμε από κοινού πιο αποτελεσματικά”.

Όσον αφορά στο Λίβανο, ο κ.Μητσοτάκης υποστήριξε ότι εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται εξοπλισμό και ο στρατός της χώρας, καλώντας όποια ευρωπαϊκή χώρα μπορεί, να συμμετάσχει.

“Εάν πιστεύουμε ότι μπορεί να είμαστε γεωπολιτικοί παίκτες κάνοντας απλώς ωραίες δηλώσεις από Βρυξέλλες, δεν θα πάμε μακριά”, σχολίασε χαρακτηριστικά.

“Ο πρόεδρος Τραμπ έχει τον δικό του τρόπο”

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε να θεωρεί ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να προχωρήσουν από “συμμαχίες προθύμων” εκ των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Εκτίμησε δε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών θα συμβάλει στην εξισορρόπηση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

“Ο πρόεδρος Τραμπ έχει τον δικό του τρόπο να διατυπώνει τις θέσεις του. Έχει δίκιο όταν λέει ότι η Ευρώπη δεν δαπανά επαρκώς στο ΝΑΤΟ”, είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, την Παρασκευή και Σάββατο στην Αθήνα, για την υπογραφή μίας νέας συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας, καθώς και στην αγορά γαλλικών πλοίων για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.