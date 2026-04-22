Υποστηρικτές Τσίπρα στην Αχαΐα: Η πρώτη μαζική εκδήλωση στην Πάτρα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Με αφετηρία την ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο διάλογο, η Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας πραγματοποιήθηκε η πρώτη της μαζική εκδήλωση, στο Μέγαρο Πραπόπουλου, στην Πάτρα.

Η ομάδα, που συγκροτήθηκε πριν από περίπου τρεις μήνες, προέκυψε από ενεργούς πολίτες διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών κλάδων, με κοινό παρανομαστή την επιθυμία να ενισχυθεί ο ρόλος της κοινωνίας στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων. Στόχος, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού πλαισίου διαλόγου με αναφορά στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί την πρώτη δημόσια παρουσία της πρωτοβουλίας σε μαζική κλίμακα, καθώς -σύμφωνα με τους διοργανωτές- ο αριθμός των μελών διευρύνεται συνεχώς, με νέους πολίτες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε κατοίκους της Αχαΐας που επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρωτοβουλία και να διερευνήσουν τη δυνατότητα ενεργής συμβολής της σε αυτή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βασικό ζητούμενο παραμένει η ανάπτυξη ενός συμμετοχικού μοντέλου δράσης που θα δίνει φωνή σε πολίτες εκτός των παραδοσιακών κομματικών δομών.