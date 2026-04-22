Ένοχοι οι τρεις από τους έξι κατηγορούμενους στην υπόθεση εκβιασμών κατά του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Ν. Κοροβέση

Οι τρεις από τους έξι συνολικά κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση εκβιασμών κατά του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση

Με την απόφασή του το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών ρίχνοντας σήμερα, Τετάρτη, την αυλαία της πολύκροτης και μεγάλης σε χρονική διάρκεια δικαστικής διαδικασίας έκρινε ένοχους σε βαθμό πλημμελήματος τους δύο βασικούς κατηγορούμενους στην υπόθεση επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δύο και τεσσάρων ετών αντίστοιχα.

Ο δεύτερος ειδικότερα καταδικάστηκε και για τις τρείι πράξεις απόπειρας εκβίασης και ο πρώτος για την μία από τις τρείς. Καταδικάστηκε επίσης μία εκ των τριών κατηγορουμένων δικηγόρων στην ίδια υπόθεση για άμεση συνέργεια στην δεύτερη υπόθεση εκβιασμού με ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Οιμ ποινές των δύο ετών μετετράπησαν σε χρηματικές με 10 ευρώ την ημέρα ενώ για τα τέσσερα χρόνια εκτιτέο είναι το ένα έτος το οποίο ωστόσο έχει ήδη αντιστοιχηθεί στην προφυλάκισή του.

Οι υπόλοιποι τρείς κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων δύο ακόμη δικηγόροι απηλλάγησαν των κατηγοριών με βάση την ίδια απόφαση.