"Η Ναύπακτος Ελεύθερη": Ιστορικό δρώμενο το βράδυ του Σαββάτου 25-4 στο Ενετικό Λιμάνι

Με κάθε λαμπρότητα τιμά ο Δήμος Ναυπακτίας την 197η Επέτειο της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου, από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2026.

Ιδιαίτερη στιγμή των Εορτασμών αποτελεί το δρώμενο «Η Ναύπακτος Ελεύθερη», που θα παρουσιαστεί το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης, μετά την Πομπή των Αρματωμένων, με ώρα έναρξης 20:45.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερης σημασίας δρώμενο που προσεγγίζει σημαντικές στιγμές του αγώνα των Ελλήνων οπλαρχηγών για την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου και την άφιξη του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια στην πόλη. Το δρώμενο παρουσιάζεται από τα μέλη του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος». Τη συγγραφή, τους διαλόγους και την αφήγηση υπογράφει ο φιλόλογος-ιστορικός Γεώργιος Κουρκούτας, ενώ την επιμέλεια και την ευθύνη του δρωμένου έχει η Πρόεδρος του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος», Μαρία Σαγώνα.

Στο δρώμενο συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου στους ακόλουθους ρόλους:

Ιωάννης Καποδίστριας: Λάμπρος Μπαμπατσικός

Αυγουστίνος Καποδίστριας: Νικόλαος Νούλας

Νικολός Τζαβέλας: Γιάννης Μαραγιάννης

Νότης Μπότσαρης: Θεόδωρος Δράκος

Γενναίος Κολοκοτρώνης: Βαγγέλης Γαιτανάρος

Νικηταράς: Παναγιώτης Μπατσικούρας

Κίτσος Τζαβέλας: Ηλίας Δημητρακόπουλος

Γιαννούσης Πανομάρας: Χρήστος Βρυώνης

Ιωάννης Φαρμάκης: Παντελής Παπακωστόπουλος

Μαστραπάς: Νεκτάριος Μπέσσας

Κιορ Ιμπραήμ Πασάς: Απόστολος Σαγώνας

Τούρκος Αξιωματικός: Παναγιώτης Γεωργιόπουλος

Ανδρέας Μιαούλης: Νίκος Μιχαλέας

Κωνσταντίνος Κανάρης: Ανδρέας Βρυώνης

Υπασπιστής: Γιώργος Παπαθανασόπουλος

Βαρκάρης: Κοσμάς Μαλλίδης.

Ιδιαίτερη θέση στο δρώμενο κατέχουν οι γυναικείοι διάλογοι, μέσα από τους οποίους αναδεικνύεται εύστοχα και με ευαισθησία η συμβολή των γυναικών στον Αγώνα:

Η Τέχνη του Πολέμου αφορά και τις γυναίκες

Α΄ Γυναίκα: Μαργαρίτα Τριανταφύλλου

Β΄ Γυναίκα: Γωγώ Κουσούνη.

Τα μαντάτα τα καλά φτάνουν παντού

Νεκταρία Πανάγου

Καιρός ήτανε

Έμυ Πολυχρόνου

Ρούλα Φραγκαναστάση

Θεοδώρα Αγγελοπούλου

Σοφία Δούση

Οι εκτάσεις γης που μας έδιναν τροφή και ελπίδα

Μαρία Σαγώνα, Πρόεδρος Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος».

Ξεχωριστό συμβολισμό και συγκινησιακή δύναμη θα προσδώσει στο δρώμενο η συμμετοχή των μικρών παιδιών.

· Οι Εορτασμοί της 197ης Επετείου διοργανώνονται από τον Δήμο Ναυπακτίας με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη και του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος».