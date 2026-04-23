Ο Προμηθέας έχει πια το πάνω χέρι με τον Απόλλωνα...

Δυσμενής η παράδοση
Τέλος η σεζόν για Απόλλωνα, στα ημιτελικά της National League 1 ο Προμηθέας 2014, που νίκησε το βράδυ της Τετάρτης με 76-72 στην Περιβόλα, κι έκανε το 3-1 στις νίκες της σειράς.
Στην ημιτελική φάση των play offs της National League 1, εκεί όπου θα βρουν αντίπαλο την ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ. Αυτό σημαίνει, πως με δεδομένο ότι στην Α1 Basket League αγωνίζεται ο Προμηθέας, πως ο Απόλλων για την τρέχουσα περίοδο είναι η 4η κατά σειρά ομάδα μπάσκετ της Πάτρας...
Ιδού και ο απολογισμός του κόντρα στον Προμηθέα 2014
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
3 νίκες - 4 ήττες σε 7 επίσημες αναμετρήσεις ο απολογισμός του Απόλλωνα με την θυγατρική του Προμηθέα...
2025-2026
Απόλλων Πατρών - Προμηθέας 2014 100-98
Προμηθέας 2014 - Απόλλλων 72-58
Προμηθέας 2014 - Απόλλων 86-77
Απόλλων - Προμηθέας 2014 72-76
2024-2025
Απόλλων - Προμηθέας 2014 97-80
Προμηθέας 2014 - Απόλλων 73-72
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
Στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26, οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες στην Α' Φάση της διοργάνωσης:
Ημερομηνία: 13 Σεπτεμβρίου 2025
Αποτέλεσμα: Απόλλων Πάτρας – Προμηθέας 2014 91-77
Έδρα: Κλειστό Γυμναστήριο Περιβόλας
ΚΑΙ Ο "ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ"
Οσον αφορά τον ...κανονικό Προμηθέα, ο Απόλλων υστερεί παρασάγγας...
Στις αναμετρήσεις τους από το 2016 και μετά, όταν πρωτοσυναντήθηκαν σε εθνική κατηγορία, ο Προμηθέας κυριαρχεί με 7 νίκες έναντι 1 του Απόλλωνα.
Ημερομηνία Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Σκορ
10/02/2024 Απόλλων Πάτρας Προμηθέας Πάτρας 56-84
19/11/2023 Προμηθέας Πάτρας Απόλλων Πάτρας 106-68
25/03/2023 Απόλλων Πάτρας Προμηθέας Πάτρας 68-57
10/12/2022 Προμηθέας Πάτρας Απόλλων Πάτρας 80-71
20/03/2022 Προμηθέας Πάτρας Απόλλων Πάτρας 80-60
30/10/2021 Απόλλων Πάτρας Προμηθέας Πάτρας 59-71
15/02/2017 Προμηθέας Πάτρας Απόλλων Πάτρας 65-58
05/11/2016 Απόλλων Πάτρας Προμηθέας Πάτρας 53-67
* Η μεγαλύτερη νίκη: Σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023, με τον Προμηθέα να επικρατεί με +38 πόντους (106-68).
* Η μοναδική νίκη του Απόλλωνα: Επιτεύχθηκε τον Μάρτιο του 2023 στην Περιβόλα (68-57), δίνοντας τότε σημαντική βαθμολογική ανάσα στην ομάδα για την παραμονή της.
