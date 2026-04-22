Πάτρα: Συναυλία το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στη Φιλαρμονική

Ο βιρτουόζος βιολονίστας Γιάννης Γεωργιάδης και ο νέος πιανίστας, με σημαντικές διακρίσεις στο δυναμικό του, Δημήτρης Παπακυριαζής (κεντρική φωτ.), έρχονται στην Πάτρα, καλεσμένοι της Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μουσικής και υπόσχονται μία ξεχωριστή συναυλία με τίτλο: «Ρομαντικές Αντιθέσεις. Από τον λυρισμό στο Πάθος».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείου Πατρών, στη Ρ. Φεραίου και Γκότση το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 και ώρα 21:00. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των: Edward Elgar, Fritz Kreisler, Edward Grieg, Maurice Ravel, Jules Massenet, Ástor Piazzolla και Johannes Brahms.

Εισιτήρια: 12,00 € (γενική είσοδος) και μειωμένο 8,00 € (φοιτητές και άνεργοι).

H είσοδος για τα μέλη της Λέσχης είναι δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητο να προμηθευτούν εισιτήριο αποκλειστικά από το Βιβλιοπωλείο «Το Δόντι».

Πώληση εισιτηρίων:

· Βιβλιοπωλείο «Το Δόντι», Καραϊσκάκη 147 (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00- 18:00 και Σάββατο, ώρες 10:00-14:00)

· Οπτικά Καραμούζης, Μαιζώνος 92 (ώρες καταστημάτων)

· Πριν από τη συναυλία στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών.

Γιάννης Γεωργιάδης, Βιολί

Οι εμφανίσεις του Γιάννη Γεωργιάδη σε χώρες όπως οι Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ρωσία, Ελβετία, Αίγυπτο, Ν. Κορέα, ΗΠΑ, Μεξικό, Ελλάδα και σε γνωστές αίθουσες συναυλιών όπως οι Μusikverein της Βιέννης, Palais de Congres et de la Musique στο Στρασβούργο, Carnegie Hall της Ν. Υόρκης, έχουν στεφθεί από ιδιαίτερη επιτυχία, προκαλώντας τα θερμότερα σχόλια κοινού και κριτικών.

Ο Γιάννης Γεωργιάδης πήρε το Δίπλωμα του το 1983 με άριστα παμψηφεί από το Ωδείο Αθηνών σπουδάζοντας στην τάξη του Τάτση Αποστολίδη.

Το 1991 με υποτροφίες του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και της Αυστριακής Κυβέρνησης ολοκλήρωσε με Ανώτατη Διάκριση τις σπουδές του στο Μουσικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, κοντά στον διακεκριμένο καθηγητή Franz Samohyl.

Το ενδιαφέρον του για το ανεξάντλητο ρεπερτόριο μουσικής δωματίου απέφερε συνεργασίες στο πλαίσιο διεθνών φεστιβάλ με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ερμηνευτές όπως οι St. Isserlis, G. Hoffman, Δ. Σγούρος, Δ. Τουφεξής, Αλ. Καπέλης, Β. Βαρβαρέσος, J. Menuchin, A. Brussilovsky και I. Oistrach.

Το 2000 ίδρυσε την Ορχήστρα Δωματίου «Feminarte» με την οποία, σε συνεργασία με σημαντικούς μαέστρους και σολίστ, έλαβε μέρος σε συναυλίες και φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, στα Τίρανα, τις Βρυξέλλες και την Κωνσταντινούπολη, κατόπιν προσκλήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Το 2004 ο διάσημος τενόρος Jose Cura συνέπραξε με την Ορχήστρα στην τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής φλόγας στις Οινούσσες.

Ως σολίστ έχει συνεργαστεί με γνωστές ορχήστρες όπως οι London Philharmonia, Συμφωνική του Βερολίνου, Φιλαρμονική της Βουδαπέστης, Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας, United Philharmonic της Βιέννης, Sinfonietta Beer Sheva του Ισραήλ, Ορχήστρα Δωματίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ορχήστρα Δωματίου του Κρεμλίνου. Στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση διακεκριμένων αρχιμουσικών μεταξύ των οποίων οι Uri Mayer, Alun Francis, Vladimir Valek, Horia Adreescu, Misha Rachlevsky, Enrique Batiz, Felix Carrasco, Mιλτιάδης Καρύδης, Αλέξανδρος Μυράτ, Λουκάς Καρυτινός, Νίκος Αθηναίος, Βύρων Φιδετζής, Mιχάλης Οικονόμου, Κωνσταντίνος Καρύδης.

Από το 2006 είναι εξάρχων στη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 ήταν προσκεκλημένος στο φημισμένο φεστιβάλ Busan Maru στη Ν. Κορέα, ενώ στις άμεσες μελλοντικές του εμφανίσεις περιλαμβάνονται συναυλίες στο Τορόντο και την Αγία Πετρούπολη.

«... με έναν απαλό, αλλά φωτεινό ήχο και μια εσώτερη δεξιοτεχνία, ερμήνευσε ξεχωριστά το Κονσέρτο για βιολί του Brahms, συνοδευμένος με διάφανα ηχοχρώματα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου...» - Der Tagessspiegel, Βερολίνο

«...Σγούρος και Γεωργιάδης: Εκπληκτικοί Βιρτουόζοι! Κατέχοντας ένα εξαιρετικό δυναμικό τεχνικής και μια αίσθηση κυριαρχίας των οργάνων τους, απέδωσαν με μοναδική ωριμότητα το πρόγραμμα. Και για τους δύο, η διαδρομή της μουσικής φαίνεται ένας απλός, υγιεινός περίπατος.» - Derniere Nouvele, Στρασβούργο

«...Ένας Ορφέας που παίζει βιολί... Δάμασε δεξιοτεχνικά έργα όπως η Σονάτα αρ.3 του Ysaÿe, η Havanaise του Saint-Saëns και η διαβολικά δύσκολη Tzigane του Ravel. Σοβαρός και με εξαίρετη αισθητική, τονικά ακριβής, με κολακευτικά γλυκό ήχο έως τις υψηλότερες περιοχές. Μια μεγάλη επιτυχία για τον Γ. Γεωργιάδη....»- Kronen Zeitung, Βιέννη

Δημήτρης Παπακυριαζής, πιάνο

Γεννημένος το 2002, ξεκίνησε τα μαθήματα πιάνου στο Αθηναϊκό Ωδείο σε ηλικία 8 χρονών με την πιανίστα και μουσικοπαιδαγωγό, Εύη Μαρινάκη.

Τον Ιούνιο του 2019 πήρε το Πτυχίο Πιάνου με βαθμό Άριστα.

Τον Ιούνιο του 2021 πήρε το Δίπλωμα Πιάνου με βαθμό Άριστα παμψηφεί και Α’ Βραβείο.

Παράλληλα είναι κάτοχος Διπλωμάτων DipLCM και ALCM Piano Performance με Διάκριση, από το London College of Music.

Έχει αποσπάσει σε Διαγωνισμούς Πιάνου: B’ Βραβείο στον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών στην Άνδρο το 2024, A’ Βραβείο στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου MusicArte το 2023, B’ Βραβείο στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής που διοργάνωσε ο όμιλος UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος το 2022, Γ’ Βραβείο στον 10ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών στην Άνδρο το 2022, A’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Χ.Ο.Ν το 2019 και Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Χ.Ο.Ν 2012.

Επίσης έλαβε μέρος στον 18ο International Piano Competition MozARTe στην Μουσική Ακαδημία Κολωνίας- Άαχεν καθώς και στον César Franck International Piano Competition στις Βρυξέλλες το 2022.

Έχει πάρει ενεργά μέρος σε σεμινάρια-masterclasses πιάνου με διακεκριμένους καθηγητές-soloists, Roger Muraro, Ana Mirabela Dina, Oliver Kern, Christopher Elton, Aline Artignan, Lilia Boyadjieva, Carlo Grante, Florian Podgoreanu, Piotr Oczkowski, Μαρτίνο Τιρίμο, Παύλο Γιαλλουράκη, Χρίστο Παπαγεωργίου, Κάρολο Ζουγανέλη και Δημήτρη Τουφεξή. Από το 2021 ξεκίνησε κύκλο σπουδών με την διεθνούς φήμης Πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου.

Έχει συμμετάσχει σ’ έναν μεγάλο αριθμό συναυλιών ως πιανίστας, σε καλλιτεχνικούς χώρους όπως η αίθουσα συναυλιών της Μουσικής Ακαδημίας Κρακοβίας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Ίδρυμα Θεοχαράκη, η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», η αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, η Εστία Νέας Σμύρνης, το θέατρο «Άννα και Μαρία Καλουτά», το Μουσείο Μπενάκη, το θέατρο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών και η αίθουσα συναυλιών του Πειραϊκού Συνδέσμου.

Τον Δεκέμβριο του 2021 έλαβε μέρος στην συναυλία-αφιέρωμα σε Νέους Καλλιτέχνες που διοργάνωσε ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ψυχικού: «Η ΕΥΤΈΡΠΗ».

Tον Αύγουστο του 2022 στα πλαίσια του 16ου Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας, πήρε μέρος στην συναυλία «Οι Πιανίστες».

Toν Οκτώβριο του 2022 επιλέχτηκε να παίξει μετά από ακρόαση στο Φεστιβάλ Πιάνου Εναλλακτικής Σκηνής (ΕΛΣ) σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης.

Τον Ιανουάριο του 2023, στο πλαίσιο του 34ου κύκλου συναυλιών ‘Οι Νέοι για τους Νέους’ που διοργάνωσε το Ωδείο Φίλιππος Νάκας πραγματοποίησε προσωπικό Ρεσιτάλ Πιάνου.

Κατά τα έτη 2023 και 2024 στα πλαίσια του Piano City Athens συμμετείχε ενεργά.

Τον Αύγουστο του 2023 συμμετείχε ενεργά στην Θερινή Ακαδημία Chetham’s International Piano Summer School στο Μάντσεστερ.

Tον Ιανουάριο του 2024 συμμετείχε στο Piano Days που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τον Μάιο του 2024 έκανε ένα αφιέρωμα στην μουσική του Αμερικανού Συνθέτη, G. Gershwin σε προσωπικό του Ρεσιτάλ.

Τον Ιούνιο του 2024 έγινε αποδεκτός στην Μουσική Ακαδημία Κρακοβίας της Πολωνίας (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie) στην τάξη του Prof. Janusz Skowron.

Τέλος, τον Απρίλιο του 2025 στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Duettissimo’» συμμετείχε ενεργά στην μουσική δωματίου στην τάξη της Prof. Monika Wilińska-Tarcholik.