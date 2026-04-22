Κρήτη: Το χρονικό της δολοφονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη - Το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη - Η διαδρομή του δράστη

Καρέ - καρέ αποκαλύπτεται η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, με θύμα την Ελευθερία Γιακουμάκη, μέσα από τα στοιχεία της έρευνας που αποκαλύπτει το ethnos.gr, φωτίζοντας τη διαδρομή του δράστη και αυτόχειρα από τη στιγμή της συνάντησής τους έως και τον εντοπισμό της σορού.

Όλα ξεκινούν το πρωί της 19ης Απριλίου. Μεταξύ 10:58 και 11:07, ο δράστης, κινούμενος με μοτοσικλέτα, συναντά την Ελευθερία Γιακουμάκη πλησίον του παρεκκλησίου του Αγίου Παντελεήμονος, στην περιοχή Σταυρακιανής Καμάρας, στο δημοτικό διαμέρισμα Δαφνών Ηρακλείου. Σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, στο σημείο αυτό τοποθετείται και ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, ο ίδιος καταγράφεται να κινείται πεζός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της εθνικής οδού Ηρακλείου – Μοιρών. Από εκεί καλεί ταξί και μεταβαίνει στην οικία του, στην περιοχή Μαλάδες Ηρακλείου.

Στη συνέχεια, επιβιβάζεται στο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητό του, μάρκας Smart, και επιστρέφει στο σημείο της αρχικής συνάντησης, κοντά στο παρεκκλήσι. Από εκεί αποχωρεί εκ νέου, αυτή τη φορά οδηγώντας το λευκό όχημα που χρησιμοποιούσε η άτυχη γυναίκα κατευθυνόμενος προς την εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών, με κατεύθυνση προς την Αγία Βαρβάρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, σε σημείο κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, εγκαταλείπει το όχημα της γυναίκας. Στις 13:13 εντοπίζεται να κινείται πεζός, εισέρχεται σε χώρο απ’ όπου καλεί εκ νέου ταξί και επιστρέφει στη Σταυρακιανή Καμάρα, στο σημείο όπου είχε αφήσει το δικό του όχημα.

Εκεί επιβιβάζεται ξανά στο Smart και περίπου στις 14:00 καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή.

Το τραγικό φινάλε

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 22 Απριλίου εντοπίζεται το όχημα της γυναίκας.

Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου βρίσκεται νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε δεχθεί πυροβολισμό εντός του οχήματος με χρήση πυροβόλου όπλου