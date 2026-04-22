Τροχαίο στη Λιοσίων: Ελεύθεροι η ιδιοκτήτρια και ο διαχειριστής της μηχανής

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση-σοκ με το τροχαίο ατύχημα στη Λιοσίων που έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή της 16χρονης νεαρή κοπέλας.

Μετά τις απολογίες τους, οι δύο 20χρονοι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο που προκάλεσε 16χρονος, όταν με μηχανή που οδηγούσε χτύπησε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη στην οδό Λιοσίων.

Απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή

Ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκαν σήμερα για πλημμελήματα ο 20χρονος που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής και η συνομήλική του, που δήλωσε ιδιοκτήτρια του δικύκλου, ενώ αύριο θα απολογηθούν ο 16χρονος, με καταγωγή από το Σουδάν, και ο συνεπιβάτης της μηχανής που κατηγορούνται για κακουργήματα.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι στον 20χρονο πρέπει να επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα. Η κατά δήλωσή της ιδιοκτήτρια της μηχανής αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.