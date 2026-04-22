Μαραθώνιος Βοστώνης: Δρομείς πήραν αγκαλιά συναθλητή τους για να τερματίσει - ΒΙΝΤΕΟ

Χαρακτηριστική είναι η στιγμή που ένας από τους συμμετέχοντες έχει πέσει στο έδαφος, αδυνατώντας από την υπερπροσπάθεια και την κόπωση να σταθεί όρθιος, κάνοντας τιτάνια προσπάθεια να σηκωθεί. Χτυπάει την άσφαλτο καθώς νιώθει τις δυνάμεις του να τον έχουν εγκαταλείψει, λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού. Την ώρα που νιώθει τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν, ένας άλλος δρομέας, εμφανώς κουρασμένος, τον πλησιάζει και τον παίρνει αγακαλιά. Μαζί με έναν άλλον δρομέα τον κρατάνε και συνεχίζουν να τρέχουν κι οι τρεις αγκαλιασμένοι.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν συμμετέχοντες, απλούς πολίτες, οι οποίο καταβεβλημένοι από την μεγάλη τους προσπάθεια να δίνουν την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών τους για να τερματίσουν.

Συγκινητικές στιγμές που αναδεικνύουν το μεγαλείο της ανθρώπινης θέλησης και επιμονής καταγράφηκαν στον φετινό Μαραθώνιο της Βοστώνης, έναν από τους ιστορικότερους αγώνες αντοχής παγκοσμίως.

@espn Beautiful moment during the Boston Marathon ? (via bikecommuter21/Reddit) #bostonmarathon #humanity #wholesome

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο ίδιος να συνεχίζει τελικά υποβασταζόμενος από τους δύο συναθλητές του, για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

@hverrdeyt The finish line is always emotional. It's not about seeing them win, but seeing them not give up on themselves. Boston Marathon 2026

Ο κόσμος που είναι παρατεταγμένος αριστερά και δεξιά του δρόμου, παρακολουθώντας τον αγώνα δεν σταματά ούτε λεπτό να επευφημεί τους συμμετέχοντες, δίνοντάς τους το απραίτητο κουράγιο να τερματίσουν.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων; Δεν τα παρατάνε.

Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνονται αθλητές που είτε πλέον περπατάνε, είτε ενώ αρχικά σταματούν δίνουν... χαστουκάκια στον εαυτό τους για να συνεχίσουν. Σε άλλη περίπτωση, ένας αθλητής δίνει κουράγιο σε συναθλητή του για να συνεχίσει και να τερματίσει.

Χαρακτητιστικές είναι οι στιγμές στη γραμμή τερματισμού. Οι συμμετέχοντας σηκώνουν τα χέρια προς τον ουρανό ανακουφισμένοι, άλλοι τελειώνουν κυριολεκτικά μπουσουλώντας, ενώ υπάρχει και αθλητής που τερματίζει έχοντας τεχνητά μέλη.

Η τρομοκρατική επίθεση του 2013

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος μαραθόνιος έχει και συμβολική σημασία, μετά τη βομβιστική επίθεση στις 15 Απριλίου του 2013, όταν στις 2 και 49 το μεσημέρι τοπική ώρα, τρεις ώρες περίπου μετά των τερματισμό των νικητών, και ενώ συνέχιζαν να τερματίζουν οι συμμετέχοντες, εξερράγησαν με διαφορά δεκατριών δευτερολέπτων δύο βόμβες, στην οδό Μπόιλστον, κοντά στην πλατεία Κόπλεϊ, λίγα μέτρα πριν τη γραμμή του τερματισμού.

Για τον ένα εκρηκτικό μηχανισμό πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε μια χύτρα ταχύτητας ενώ ο δεύτερος είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα μεταλλικό κουτί. Επρόκειτο για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που αποτελούνταν από εκρηκτικά, κομμάτια μετάλλου και μεταλλικά σφαιρίδια και ήταν τοποθετημένοι σε μαύρες νάιλον σακούλες ή σακίδια πλάτης.

Από την έκρηξη των βομβών έχασαν τη ζωή τους η Κρισλ Κάμπελ, 29 ετών, η Κινέζα Λου Λινγκζί, 23 ετών και ο 8χρονος Μάρτιν Ρίτσαρντ, ενώ δεκάδες ήταν οι άνθρωποι που ακρωτηριάστηκαν.

Δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στον Μαραθώνιο της Βοστώνης ήταν ο 26χρονος Τάμερλαν Τσαρνάεφ και ο 19χρονος αδερφός του Τζοχάρ Τσαρνάεφ .