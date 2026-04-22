Σίσσυ Χρηστίδου: «Εισέβαλε» άβαφη στο πλατό της Φαίης Σκορδά

Συγκεκριμένα, παρενέβη όταν ο Παύλος Σταματόπουλος αποκάλυψε τον λόγο που αποφάσισε να μετακομίσει από την περιοχή που έμενε, στην οποία ήταν γείτονες με την Σίσσυ Χρηστίδου, με την ίδια να τον κατηγορεί για ψέματα. Μάλιστα, η συζήτηση έλαβε κι άλλες διαστάσεις, καθώς η Φαίη Σκορδα έκανε προξενιό στην παρουσιάστρια με έναν φίλο της, με την ίδια να αντιδρά.

Σε ένα σημείο της συνέντευξης, η Σίσσυ Χρηστίδου εισέβαλε και κάθισε δίπλα στον συνεργάτη της στον καναπέ, καθώς βρισκόταν στο πλατό. Η ίδια μάλιστα, εμφανίστηκε με αθλητικά ρούχα και χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Η ίδια αρχικά, είπε σχετικά με τα όσα υποστήριξε ο Παύλος Σταματόπουλος: «Τι ψέματα είναι αυτά! Ψέματα!». «Συγγνώμη ποιο είναι ψέμα; Πες μου ένα ψέμα» απάντησε εκείνος. Τότε, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε: «Δεν ρώτησα κανέναν και μπήκα. Συγγνώμη αλλά ήμουν πάρα πολύ θυμωμένη, καθόμουν στην σύσκεψη και είπα να δω τι ωραία πράγματα θα πει για εμένα… Απολάμβανες να έρχονται να σε ξυπνάνε τα παιδιά μου. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τα παιδιά μου που παίζαμε με το καρπούζι, παίρνεις τα κουκούτσια και τα πετάς στον στόχο. Προφανώς δεν μου άρεσε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι στο σπίτι μου και πηγαίναμε στου Παύλου. Είχαμε ένα παιχνίδι με άμμο, ήταν τεχνητή άμμος, ρίχνεις άμμο ρίχνεις και νερό και κάνεις ωραία πράγματα. Δεν ήθελα νερό στο σπίτι μου, πηγαίναμε στο μπαλκόνι και δεν τον ενοχλούσαμε, είχε πρόσβαση στο μπαλκόνι χωρίς να μπαίνεις στο σπίτι.Όταν έφυγε ο Παύλος από το σπίτι ήμουν παντρεμένη, πάνω από 8 χρόνια έχουν περάσει. Πάρα πολύ δυσκολεύτηκα, πιο πολύ δυσκολεύτηκα από τον αποχωρισμό με τον Παύλο να σας πω την αλήθεια» αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Χρηστέ μου πώς έχω βγει έτσι. Πω πω ντροπή» σχολίασε σε άλλο σημείο, όταν κοίταξε τον εαυτό της στην οθόνη. «Θέλω να πω ότι παρόλα αυτά, είναι ο άνθρωπος… γιατί και ο Θοδωρής δούλευε νύχτα, έτσι τα έφερε η ζωή, που όποτε έχει χρειαστεί να τρέξω με τα παιδιά μου, να πάω στα νοσοκομεία, ήταν εκεί αυτός ο άνθρωπος. Μαζί θα γεράσουμε. Τον παρακαλώ να έχει προσωπική ζωή, έχει πολύ προσωπική ζωή. Χώνομαι βέβαια, άμα βγει για ραντεβού, αλλά επεμβαίνω με τον τρόπο μου» εξομολογήθηκε στην πορεία για τον συνεργάτη της και κολλητό της φίλο.

Σε άλλο σημείο, ο Παύλος Σταματόπουλος από τη δική του τη μεριά, είπε για την Σίσσυ Χρηστίδου: «Θέλω βασικά να είναι ευτυχισμένη και να νιώθει ασφαλής σε ό,τι κάνει. Έχω σύνδρομο. Νιώθω ότι όλα είναι παιδιά μου, κόρες μου, γιοι μου. Δεν μου αρέσει τίποτα».

Τότε, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε: «Εγώ έχω έναν φίλο ο οποίος είναι τρελαμένος με την Σίσσυ, δεν θα το έλεγα, το λέω τώρα. Είναι τρελαμένος, όχι ερωτευμένος. Το λέω πάνω στην κουβέντα».«Εγώ τώρα μπορεί να μην είμαι σε αυτή τη φάση» απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου από την πλευρά της.