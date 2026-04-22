Εκτός λειτουργίας σχεδόν ολόκληρο το ηλεκτρονικό δίκτυο ενημέρωσης για τα αστικά λεωφορεία της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Κάποτε, οι πατρινοί κι επίσης οι φοιτητές που χρησιμοποιούν ευρέως τα αστικά λεωφορεία, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το χρόνο άφιξης του λεωφορείου που τους ενδιαφέρει στη στάση που αναμένουν. Αυτή η δυνατότητα πλέον αγνοείται.

Στην κεντρική πλατεία της Πάτρας υπάρχουν δύο ηλεκτρονικές πινακίδες (στο πάνω και στο κάτω μέρος) που τοποθετήθηκαν εδώ και χρόνια για την ενημέρωση του χρόνου άφιξης των λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ. Και οι δύο είναι εκτός λειτουργίας και αυτή δεν είναι πρόσφατη εξέλιξη.

Όσοι δεν χρησιμοποιούν συχνά τα αστικά λεωφορεία ίσως αγνοούν την παρουσία τους. Για εκείνους όμως που χρησιμοποιούν σχεδόν σε καθημερινή βάση το μέσο μεταφοράς, ο χρόνος έλευσης του λεωφορείου στη στάση είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αυτό έχει καταργηθεί σε κάποιες στάσεις ακόμη και από τα χρόνια του κορονοϊού.

Η ευθύνη για το σύστημα ανήκει στον δήμο Πατρέων και ειδικότερα στον τομέα προγραμματισμού. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προγραμματισμού του δήμου Πατρέων Απόστολος Αγγελής δήλωσε στο thebest πως μέσα στον ερχόμενο μήνα αναμένεται να παραδοθεί η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η διαχείριση των μεγάλων πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του δήμου και έως σήμερα -δοκιμαστικά- δείχνουν μόνο την ώρα. Σε ότι αφορά τη διασύνδεση με τις στάσεις του αστικού ΚΤΕΛ το μέλλον είναι αβέβαιο καθώς θα απαιτηθεί επικαιροποίηση των οδών και επίσης εκτίμηση του διαθέσιμου υλικού (υφιστάμενες ηλεκτρονικές πινακίδες και λειτουργικό σύστημα), είτε για να ενσωματωθούν στο σύστημα διαλειτουργικότητας της πόλης, είτε λόγω παλαιότητας και ασυμβατότητας να απομακρυνθούν τελείως. Μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να αρχίσει η πλήρης λειτουργία στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πινακίδες, μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας που βρίσκεται στην Αγορά Αργύρη.

Κι επειδή το επιβατικό κοινό "τα ρίχνει" στο αστικό ΚΤΕΛ, στο πρόσφατο παρελθόν εκδόθηκε ανακοίνωση από τη διοίκηση του αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας που ξεκαθάριζε τα πράγματα, αφού το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, ωστόσο θα πρέπει να λυθεί.

Η ανακοίνωση εκτός των άλλων ανέφερε πως, 'Η λειτουργία του συστήματος αυτού είναι δοκιμαστική, ανήκει σε Εταιρία διαχείρισης και αποτελεί μέρος επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, το οποίο υλοποίησε ο Δήμος Πατρέων. Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών συνεπώς δεν ευθύνονται για τη μη σωστή χρονική απεικόνιση των δρομολογίων. Παρ’ όλα αυτά και πάντα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουμε αποτανθεί στην αρμόδια εταιρία, ώστε να διορθωθεί το σχετικό πρόβλημα και με κάθε δυνατή συνεργασία από μέρους μας".