Αμπελόκηποι: «Ήμουν εν βρασμώ» ισχυρίστηκε στη δίκη του ο 39χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του και έκρυψε τη σορό στο πατάρι

Μνήμες από την φρικτή δολοφονία της 32χρονης Άλμπα από τον σύζυγό της στους Αμπελόκηπους στα τέλη Νοεμβρίου του 2024 ξύπνησαν σήμερα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Εκεί όπου, λίγο πριν συμπληρωθεί το 18μηνο, το ανώτατο όριο της προφυλάκισης, ξεκίνησε η δίκη του 39χρονου συζυγοκτόνου, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο χτύπησε τη γυναίκα του και μητέρα των δυο παιδιών τους με σφυρί και εν συνεχεία έσφιξε στο λαιμό της ένα καλώδιο φορτιστή. Μετά ανέβασε τη σορό της γυναίκας στο πατάρι του σπιτιού τους και εκεί παρέμεινε για μια εβδομάδα.

Όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά του ζευγαριού, 13 και 11 ετών σήμερα, συνέχιζαν την καθημερινότητά τους στο σπίτι και ο κατηγορούμενος ως συζυγοκτόνος παρίστανε τον ανήσυχο και άρχισε να παίζει θέατρο τόσο στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας όσο και στα παιδιά του! Συγκεκριμένα, προσποιούμενος το θύμα, έστειλε στα δυο αγόρια του μήνυμα λέγοντας πως «η μαμά έφυγε για να μαζέψει λεφτά, πήγε μακριά και θα αργήσει να γυρίσει». Παράλληλα, ο 39χρονος είχε προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει και τους συγγενείς του θύματος, στέλνοντας από το κινητό της μηνύματα στην αδερφή της για να την καθησυχάσει. Παριστάνοντας το θύμα, έγραφε στην κουνιάδα του ότι είναι καλά κι ότι έφυγε με έναν φίλο της για την Ιταλία, καλώντας την να μην μιλήσει στις Αρχές, γιατί θα έχανε (η γυναίκα του) τη δουλειά της. Τελικά, ο 39χρονος καθ ομολογίαν δολοφογός, αλβανικής καταγωγής όπως και το θύμα, κάλεσε στις αρχές Δεκεμβρίου την αστυνομία και ομολόγησε τα πάντα.

Σήμερα με την έναρξη της δίκης ο κατηγορούμενος έλαβε το λόγο και τοποθετήθηκε στο ακροατήριο επί της κατηγορίας. «Είμαι οικοδόμος. Αρνούμαι την κατηγορία όπως είναι. Ήμουν σε βρασμό, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε προμελέτη», είπε για να συνεχίσει: «Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγνώμη από τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένειά της». Να σημειωθεί ότι κατά την προανάκριση ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι σκότωσε τη γυναίκα του επειδή ανακάλυψε πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με άτομο από το φιλικό του περιβάλλον.

Συγκλόνισε η μητέρα του θύματος

Στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατέθεσε η μητέρα της άτυχης γυναίκας, η οποία δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. «Ο κατηγορούμενος με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανησυχεί για την κόρη μου. Μου είπε ότι πήρε τη βαλίτσα και έφυγε. Αναρωτήθηκα μήπως έφυγε πράγματι για την Αλβανία. Ρώτησα τον εγγονό μου «που είναι η μάνα σας» και εκείνος μου είπε «δεν γνωρίζω», κατέθεσε η μητέρα της άτυχης Άλμπα με τη βοήθεια μεταφράστριας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας η μάρτυρας, τόνισε ακόμη πως πολλά ζευγάρια έχουν προβλήματα αλλά δεν φτάνουν στο έγκλημα. «Δεν έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Η κόρη μου μου έλεγε ότι είναι στεναχωρημένη, ότι δουλεύει πολύ και πως κάνει τρεις δουλειές γιατί αυτός δεν έφερνε λεφτά στο σπίτι. Μου είχε πει ότι δεν πέρναγε καλά στο σπίτι αλλά όχι ότι σκόπευε να παρατήσει τον άνδρα της και τα παιδιά της», είπε ακόμη η μητέρα του θύματος και με δάκρυα στα μάτια ανέφερε: «Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα, θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;».

Στη συνέχεια στο ακροατήριο κατέθεσε μάρτυρας, ο οποίος ανέφερε ότι δούλευε μαζί με τον κατηγορούμενο στην οικοδομή. «Ήταν εργατικός, ήταν με τα παιδιά συνεχώς. Μια εβδομάδα πριν το συμβάν ερχόταν στη δουλειά και ήταν σκεπτικός. Μας έλεγε ότι απλά έφυγε από τον σπίτι», ανέφερε ο μάρτυρας και συνέχισε: «Μας ξάφνιασε αυτό που έγινε, δεν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε».

Στη δική του κατάθεση στο δικαστηρίου αδελφός του 39χρονου ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Τον ρώτησα πως έγινε αυτό. Μου είπε πως η σύζυγός του του δήλωσε ότι θέλει να τον χωρίσει και ότι θα φύγει με κάποιον άλλο άνδρα, παίρνοντας μαζί της το ένα από τα δυο παιδιά.(....). Του είπε ότι θα φύγει με τον παιδικό του φίλο και ότι θα πάρει μαζί της το ένα από τα δυο παιδιά γιατί αυτό δεν ήταν δικό του. Θόλωσε, μου είπε, και πήρε το σφυρί και τη χτύπησε. Μου είπε πως μετά σκέφτηκε να αυτοκτονήσει αλλά δεν το έκανε για τα παιδιά του. Έκλαιγε. Ήταν καλός σύζυγος, καλός πατέρας και καλός αδελφός. Ποτέ δεν δημιούργησε θέματα ούτε εδώ ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αλβανία». .

Η δίκη θα συνεχιστεί τον ερχόμενο Μάιο.