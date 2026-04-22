ΣΥΡΙΖΑ: Μετά τον Κεδίκογλου και ο Παναγιωτόπουλος - “Θα είμαι με τον Τσίπρα” δηλώνει ο Αχαιός βουλευτής

Νέο πλήγμα δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ από το εσωτερικό του, καθώς μετά τον Συμεών Κεδίκογλου και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, προϊδεάζοντας για νέες ανακατατάξεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ευρύτερα στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Με τη δήλωσή του ότι «εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς», ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, επιβεβαιώνοντας ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται πλέον ανοιχτά ένα ρεύμα που βλέπει στον πρώην πρωθυπουργό τη μόνη αξιόπιστη προοπτική ανασύνθεσης του λεγόμενου προοδευτικού χώρου.

Μιλώντας την Τετάρτη (22.04.2026) στον ρσ «Αθήνα 9,84», ο βουλευτής Αχαΐας υποστήριξε ότι η επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια συνολικότερη αναδιάταξη των «προοδευτικών δυνάμεων». Στο ίδιο πλαίσιο, εμφανίστηκε θετικός και στο ενδεχόμενο συγκρότησης ενός ευρύτερου σχήματος συνεργασίας, το οποίο –όπως εκτίμησε– θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στην κοινοβουλευτική του έδρα, καθώς απέφυγε να προεξοφλήσει ότι μια τέτοια πολιτική μετακίνηση θα συνοδευόταν κατ’ ανάγκην από παραίτηση. «Οι έδρες ανήκουν κατά το ήμισυ στο κόμμα και κατά το ήμισυ στους πολίτες που μας εξέλεξαν», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει την έδρα του ακόμη και σε περίπτωση μετατόπισης προς ένα νέο πολιτικό εγχείρημα.

Παράλληλα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος περιέγραψε με μάλλον ζοφερούς όρους το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα οφείλει «συντεταγμένα» να κινηθεί προς μια νέα κατεύθυνση. «Κάτι πρέπει να γίνει ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα αμφισβήτησης που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος και εντείνοντας την πίεση προς την ηγεσία Φάμελλου.

Η τοποθέτησή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την αντίστοιχη δημόσια παρέμβαση του Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος επίσης είχε ταχθεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, περιγράφοντάς τον ως τον βασικό φορέα μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας απέναντι στην κυβέρνηση.

«Υπάρχει κλίμα στην πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στο εγχείρημα Τσίπρα»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Συμεών Κεδίκογλου εμφανίστηκε ανοιχτός ακόμη και στο ενδεχόμενο να παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αντίστοιχες σκέψεις δεν περιορίζονται μόνο στον ίδιο. Μιλώντας την Τετάρτη (22.04.2026) στον ρσ Παραπολιτικά 90,1, έκανε λόγο για ευρύτερες διεργασίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν βουλευτές που βλέπουν θετικά μια τέτοια προοπτική.

«Υπάρχει κλίμα στην πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στο εγχείρημα Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας με μία φράση το στίγμα όσων εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να αποτελεί το μόνο πρόσωπο που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.