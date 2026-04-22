Ο Γιώργης Χαριτάτος με την ποιητική συλλογή "Πρώτη ύλη" στην Πάτρα

Οι εκδόσεις Βακχικόν και το βιβλιοπωλείο Γωνιά του Βιβλίου της οικογένειας Παπαχρίστου προσκαλούν το βιβλιόφιλο κοινό στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Γιώργη Χαριτάτου με τίτλο "Πρώτη ύλη".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 19.00, στο Apple café, Παντανάσσης 23, Πάτρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Λάμπρος Αραπάκος, κοινωνικός λειτουργός,

Αλέξανδρος Βελαώρας, εκπαιδευτικός, διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας,

Γεωργία Μυλωνά, ηθοποιός,

Ελένη Παπαργυρίου, επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών και

Γεωργία Φωτεινού, εκπαιδευτικός δ/θμιας εκπαίδευσης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Αγγελική Σπυροπούλου, δημοσιογράφος του Ionian Tv.

Ξεχάστηκε και η στάθμευση,

χάθηκαν κι οι σταθμοί.

Μόνο οι δορυφορικές

των πολυκατοικιών

εξισώνουν την αντανάκλαση

από το σεληνιακό κύκλωμα.

Οι λέξεις είναι ρόδες

το ποίημα μια πληγή

κι εσύ, οδηγός Νεοέλληνας

που με έκανε χαλκομανία

και, τελικά, επικράτησε

η εποχή του θερισμού,

τόσο που πια με θέρισε.

*Ο Γιώργης Χαριτάτος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1993. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με ειδίκευση στις νεοελληνικές και τις κλασικές σπουδές, και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του πάνω στην αυτενέργεια των τραγικών ηρώων όπως εμφανίζεται στην αρχαιοελληνική τραγωδία, το γαλλικό μεταπολεμικό θέατρο και τη νεοελληνική μεταπολεμική λογοτεχνία.

Η "Πρώτη ύλη" είναι η πρώτη ποιητική συλλογή του.