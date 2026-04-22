Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 23 έως και 29/4/2026

Μεταξύ των νέων ταινιών είναι το "I Was a Stranger" με τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και Ομάρ Σι, και το μουσικό, βιογραφικό φιλμ "Michael" για τον Μάικλ Τζάκσον

Το πρόγραμμα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 23 έως & την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 7 στις 20.00 καθημερινά "I Was a Stranger" Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια απελπισμένη επιλογή πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Ένας διακινητής που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Ένας στρατιώτης που παλεύει με τη συνείδησή του. Ένας ποιητής που αναζητά μία πατρίδα. Ένας Έλληνας κυβερνήτης του λιμενικού, διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά. Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή. Μία καθηλωτική, συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τα όρια που ξεπερνά κανείς όταν προσπαθεί να προστατέψει αυτούς που αγαπά. Διάρκεια: 104 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23/4/2026. Διανομή: The Film Group. Σκηνοθεσία: Μπραντ Άντερσεν. Παίζουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Ομάρ Σι, Αγγελική Παπούλια, Θάνος Τοκάκης, Γιασμίν Αλ Μάσρι, Γιαχία Μαχαΐνι, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ζιάντ Μπακρί, Τζέι Αμπντο.

Αίθουσα 3 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 18.40 και στις 21.20 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 17.40 το σαββατοκύριακο, και στις 20.20 & στις 23.00 καθημερινά "Michael" Η ταινία "Michael" απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο καi επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/4/2026. Διανομή: Tanweer. Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά ("Ημέρα Εκπαίδευσης"). Παίζουν οι: Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι.

Αίθουσα 6 στις 21.00 και στις 23.10 καθημερινά "Normal-Ο Σερίφης" Η ταινία "Ο Σερίφης" είναι ένα καταιγιστικό neo-western με χιούμορ, μυστήριο και εκρηκτική δράση, που ενώνει ξανά τον Bob Odenkirk με τον δημιουργό του "John Wick" και σεναριογράφο Derek Kolstad και τον παραγωγό Marc Provissiero (ομάδα του φιλμ "Nobody"). Ο Ulysses (στο ρόλο ο Bob Odenkirk),ένας ήσυχος αναπληρωτής σερίφης με δύσκολο παρελθόν, μετακομίζει σε μια μικρή, φαινομενικά ήσυχη πόλη της αμερικανικής ενδοχώρας για να πάρει μια «ανάσα» από προσωπικά και ηθικά τραύματα. Όταν όμως μια αποτυχημένη ληστεία τράπεζας διακόπτει την ηρεμία, ένα σκοτεινό μυστικό βγαίνει κατά λάθος στην επιφάνεια, και ο σερίφης ανακαλύπτει πως η πόλη Normal μόνο «normal» δεν είναι. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 90 λεπτά Κατηγορία: Ταινία δράσης, θρίλερ Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23/4/2026. Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Σκηνοθεσία: Ben Wheatley. Παίζουν οι ηθοποιοί: Bob Odenkirk, Lena Headey, Henry Winkler, Reena Jolly, Brendan Fletcher. Σενάριο: Derek Kolstad, Bob Odenkirk.

Αίθουσα 1 στις 16.30 το σαββατοκύριακο και στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "The Dino Family-Η Οικογένεια Ντινοσάουρους" Τι συμβαίνει όταν ο έφηβος Φιλ, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τη συμμαθήτριά του, στέλνει κατά λάθος όλη την παρέα... στην εποχή των δεινοσαύρων; Παγιδευμένοι σε μια ζούγκλα γεμάτη προϊστορικούς κινδύνους, ο Φιλ και ο παλαιοντολόγος πατέρας του πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον χαμένο στον χρόνο παππού της οικογένειας για να επιβιώσουν! Με σύμμαχο έναν βίγκαν βελοσιράπτορα και εχθρό τον μοχθηρό Τιτανοβόα, η οικογένεια Ντινοσάουρους ξεκινά μια εκρηκτική περιπέτεια γεμάτη δράση, γέλιο και... κοφτερά δόντια, αποδεικνύοντας πως για να βρεις τον δρόμο της επιστροφής πρέπει πρώτα να βρεις τον εαυτό σου! Σκηνοθεσία: Μάγια Τουρκίνα, Μαξίμ Βόλκοφ Είδος: Animation Προσέλευση ταινίας: Ρωσία Έτος παραγωγής: 2025. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Γιώργος Σκουφής, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Στέλιος Ψαρουδάκης, Ευθύμιος Τόρης, Βασίλης Παπαστάθης, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Ακίνδυνος Γκίκας, Ζωή Κατσάτου, Νίκος Μαρνάς, Γιώργος Γκιόκας, Άρης Δελαγραμμάτικας. Διάρκεια: 80 λεπτά. Μετάφραση: Γιώργος Αγγελίδης Ηχοληψία μίξη ήχου: Σωτήρης Λάσκαρης Σκηνοθετική επιμέλεια προσαρμογή: Ακίνδυνος Γκίκας Η μεταγλώττιση έγινε στο OPEN STUDIO POST. Διανομή από τη Neo Films.

Αίθουσα 6 στις 18.50 καθημερινά "Dirty Dancing" Επαναπροβάλλεται η θρυλική, ρομαντική ταινία του 1987 με πρωταγωνιστές τον αξέχαστο Patrick Swayze (1952-2009) στο ρόλο του Johny και την Jennifer Gray στο ρόλο της νεαρής Φράνσις που ξεκινά τις θερινές διακοπές με την αδελφή της και τους συντηρητικούς γονείς της στο θέρετρο που πηγαίνουν κάθε χρόνο. Αυτό που προβλεπόταν να είναι ένα ακόμα βαρετό καλοκαίρι ανατρέπεται μόλις η Φράνσις γνωρίζει τον Τζόνι, τον δάσκαλο χορού του ξενοδοχείου. Αρκετά μεγαλύτερός της και περιζήτητος από τις γυναίκες, θα κεντρίσει άμεσα το ενδιαφέρον της και γρήγορα θα τον ερωτευτεί. Όταν ένα θέμα υγείας αναγκάζει την παρτενέρ του Τζόνι να αποσυρθεί από την εκδήλωση που οργανώνει το ξενοδοχείο, η Φράνσις θα πάρει τη θέση της. Τα μαθήματα χορού που κάνει κρυφά από όλους με τον Τζόνι, θα αλλάξουν τη ζωή της. Διάρκεια: 100 λεπτά. Σκηνοθεσία: Emile Ardolino. Σενάριο: Eleanor Bergstein. Η ταινία στην α' προβολή της είχε φτάσει σε εισπράξεις τα 214 εκατ. δολάρια. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23/4/2026. Διανομή από την Feelgood. Στο πλάι των Patrick Swayze, Jennifer Gray παίζουν & οι Jerry Orbach, Cynthia Rhodes. Το κομμάτι "(I've Had) The Time of My Life" που ερμήνευσαν οι Bill Medley και Jennifer Warnes, και ακούγεται στην ταινία κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, όπως & την Χρυσή Σφαίρα καθώς και βραβείο Grammy.

Αίθουσα 7 στις 22.20 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 20.40 καθημερινά "Lee Cronin's The Mummy-Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν" Ταινία τρόμου Αμερικανοιρλανδικής συμπαραγωγής 2026. Η νεαρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται στην έρημο χωρίς να αφήσει ίχνη. Οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν εκείνη επιστρέφει, καθώς αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε έναν ζωντανό εφιάλτη. Σκηνοθεσία: Λι Κρόνιν. Με τους: Νάταλι Γκρέις, Τζακ Ρέινορ και Λάγια Κόστα, Verónica Falcón, May Calamawy. Παραγωγοί: James Wan, Jason Blum, John Keville. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία Lee Cronin's The Mummy της Warner Bros. Pictures ξεκίνησε στο εξωτερικό με εισπράξεις 35,5 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το φιλμ έκοψε σε 101 αίθουσες πανελλαδικά, 12.357 εισιτήρια. Διανομή στη χώρα μας από την Tanweer.

Αίθουσα 3 στις 21.30 καθημερινά "Αποστολή Χαίρε Μαρία-Project Hail Mary" Ο καθηγητής φυσικών επιστημών Ράιλαντ Γκρέις ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Εξαιρετική ταινία επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία των βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του Spider-Verse franchise, Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ. Πρόκειται για μία διαστημική περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό Καναδό σταρ Ράιαν Γκόσλινγκ (τον Κεν της κινηματογραφικής "Barbie" και τον συμπρωταγωνιστή της Έμα Στόουν στο "La La Land"), ο οποίος είναι και εκ των παραγωγών. Εξαιρετικό και πολύ συγκινητικό το στόρι της ταινίας που έχει να κάνει με την φιλία του Γκρέις (Ράιαν Γκόσλινγκ) με έναν εξωγήινο του πλανήτη Ηριδανού, ονόματι Ρόκι! Το σενάριο του Ντρου Γκόνταρντ βασίστηκε στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του συγγραφέα των New York Times, Άντι Γουέιρ. Παίζει και η Γερμανίδα ηθοποιός Σάντρα Χιούλερ ενώ στον Ρόκι δανείζει τη φωνή του ο Αμερικανός κουκλοπαίκτης Τζέιμς Oρτίζ. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 156 λεπτά. Η ταινία έχει πάει εξαιρετικά στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 574,8 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το «Αποστολή Χαίρε Μαρία» έχει κόψει έως & τις 19 Απριλίου 2026, 82.816 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Μία ταινία που αξίζει να δείτε.

Αίθουσα 1 στις 20.30 καθημερινά "Τελευταία Κλήση" Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά & συγκεκριμένα την αληθινή ιστορία του Σορίν Ματέι που τάραξε την κοινωνία της Ελλάδας το 1998. Καταλληλότητα: Κ15. Σκηνοθεσία: Sherif Francis. Παίζουν οι ηθοποιοί:Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα. Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία έχει γνωρίσει επιτυχία & έχει κόψει πανελλαδικά, 155.082 εισιτήρια έως & τις 19/4/2026.

Αίθουσα 1 στις 22.40 καθημερινά "The Drama" Ο Τσάρλι και η Έμμα, τρελά ερωτευμένοι μεταξύ τους, είναι έτοιμοι να παντρευτούν. Μια απροσδόκητη αποκάλυψη για το παρελθόν τους, όμως, θα ανατρέψει την τελευταία εβδομάδα πριν το γάμο τους. Από τον Κρίστοφερ Μπόργκλι ("Ονειρικό Σενάριο"), με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια και Αλάνα Χάιμ. Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 106 λεπτά. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ είναι 83,9 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «The Drama» έχει κόψει μέχρι στιγμής 46.418 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 17.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Η Έλι και η Παρέα των Φαντασμάτων - Elli and the Ghostly Ghost Train" Η Έλι ανεβαίνει σε ένα μυστηριώδες στοιχειωμένο τρένο που την οδηγεί σε έναν κόσμο γεμάτο κρυμμένα μυστικά και αναπάντεχες αποκαλύψεις. Οικογενειακή περιπέτεια ανιμέισον συμπαραγωγή 2024, της Γερμανίας και του Καναδά, μία με φαντασία, αγωνία και υπέροχες εικόνες. Η σκηνοθεσία είναι των Πιετ Ντε Ρίκερ, Γιενς Μόλερ, Γιέσπερ Μόλερ. Σενάριο: Κλάους Μπάουμγκαρ, Πιετ Ντε Ρίκερ, Γιέσπερ Μόλερ. Διάρκεια: 86 λεπτά. Διανομή: Rosebud.21. Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της έκοψε σε 49 αίθουσες πανελλαδικά, 3.564 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 17.10 το σαββατοκύριακο, και στις 19.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 17.50 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 16.20 το σαββατοκύριακο, και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To "Super Mario Galaxy: Η ταινία" είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Το "The Super Mario Galaxy Movie" "έσκισε" εμπορικά με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν παγκοσμίως τα 752,7 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως τις 19-4, κοντά στα 120.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 6 στις 16.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" Αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων από τη Sony Pictures Animation σε σκηνοθεσία: Ταϊρί Ντιλιχέι Άνταμ Ροζέτ. Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ζώα στον κόσμο. Διάρκεια: 100 λεπτά. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους. Στην αυθεντική διανομή, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν του "Stranger Things" χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή. Επίσης σανείζουν τις φωνές τους οι David Harbour, Patton Oswalt. Διανομή: Feelgood. Το «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή έχει φτάσει σε εισπράξεις στο εξωτερικό τα 190,3 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.com.