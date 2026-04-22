Διήμερο συνέδριο: «Όλη η Ελλάδα ένα Μεσολόγγι: 200 χρόνια Εκπαίδευση και Αξίες σε Διαχρονικό Διάλογο»

Τα 200 χρόνια από την Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων συνιστούν έτος-ορόσημο για την πορεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το Μεσολόγγι ταυτίστηκε, όσο καμία άλλη ελληνική πόλη, με την Επανάσταση του 1821 και τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Ο αγώνας των Μεσολογγιτών κατέστη κοινός αγώνας όλων των Ελλήνων.

Η περίπτωση του Μεσολογγίου αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, τη δύναμη της συλλογικότητας και τη σημασία της συμφιλίωσης, της ομόνοιας και της αλληλεγγύης — αξίες που, όταν ενεργοποιούνται, οδηγούν σε σπουδαία επιτεύγματα.

Σε μια εποχή κατά την οποία δοκιμάζονται τα όρια της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της ταυτότητας, η αυτοθυσία των Ελευθέρων Πολιορκημένων αναδεικνύει διαχρονικά πρότυπα αγώνα, συνεργασίας, ελπίδας, υπέρβασης, αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον ραγδαίων κοινωνικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών μεταβολών, οι αξίες αυτές αποκτούν νέο και επίκαιρο νόημα. Οι νέοι καλούνται να αναζητήσουν το δικό τους «Μεσολόγγι» και να σταθούν με θάρρος απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση, η κοινωνική ανισότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας θεωρεί καθήκον της να ενεργοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από μια δράση πανελλήνιας εμβέλειας. Στόχος είναι η ανάδειξη αξιών και προτύπων για τους μαθητές και τις μαθήτριες, η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και η ενδυνάμωσή τους ως κριτικά σκεπτόμενων πολιτών του αύριο, καθώς και η απόδοση τιμής στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους».

Για τον σκοπό αυτό, διοργανώνεται ένα διήμερο Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο: «Όλη η Ελλάδα ένα Μεσολόγγι: 200 χρόνια Εκπαίδευση και Αξίες σε Διαχρονικό Διάλογο», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει:

Κεντρικές ομιλίες διακεκριμένων ιστορικών

Εισηγήσεις στελεχών της εκπαίδευσης

Παρουσιάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών που θα εκπονηθούν σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες, με κεντρικό άξονα τη συμβολή περιοχών της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών στον αγώνα των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Το Συνέδριο θα κλείσει με τη μουσικοθεατρική παράσταση «πάντ΄ανοιχτά πάντ΄άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου» από το Μουσικό Σχολείο Πατρών σε σύμπραξη με τη θεατρική ομάδα της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας και τη μικτή χορωδία «Amabile».

Οι κεντρικές ομιλίες, οι εισηγήσεις και οι εργασίες των εκπαιδευτικών θα συγκεντρωθούν σε Συλλογικό Τόμο, ο οποίος θα εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με ISBN και θα αποτελέσει πολύτιμη παρακαταθήκη για την εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα, καθώς και για τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης περιορισμένου αριθμού έντυπων αντιτύπων.

Ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου: 25–26 Απριλίου 2026, 09:00–21:00.

Χώρος: Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 25-4-2026

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 1ης ΗΜΕΡΑΣ

• 09:00 – 09:30: Προσέλευση - Εγγραφές

• 09:30 – 10:00: Χαιρετισμοί

• 10:00 – 10:20: Κεντρική Ομιλία: «1798 – Η Χρονιά που προμήνυσε το Μεσολόγγι»

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κορδόσης, Δικηγόρος, συλλέκτης και ιστοριοδίφης θεμάτων που αφορούν την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.

• 10:20 – 10:35: «Ο κύκλος του Κοραή στο Παρίσι & η έξοδος του Μεσολογγίου»

o Εισηγητής: κ. Απόστολος Βετσόπουλος, Επόπτης Ποιότητας Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

• 10.35-10:50: «200 χρόνια μετά: Η αξιακή παρακαταθήκη της Εξόδου του Μεσολογγίου στο Σύγχρονο Σχολείο» .

o Εισηγητής: κ. Αλέξιος Μαστρογιάννης Επόπτης Ποιότητας Δ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

• 10:50 – 11:05: Διάλειμμα - Καφές

11:05-12:05: Εισηγήσεις & Παρουσιάσεις Σχολικών Μονάδων

• 11:05 – 11:15: 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου «Τα Βήματα των Αγωνιστών: Ψηφιακός Περίπατος στον Κήπο των Ηρώων»

• 11:15 – 11:25: 1ο Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου "Τα δικαιώματα του ανθρώπου μέσα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού". (Εργαστήριο δεξιοτήτων)

• 11:25 – 11:35: 4ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου «Η συμβολή των αγωνιστών των χωριών Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας στον αγώνα των Μεσολογγιτών»

• 11:35 – 11:45: 4ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου «Αγωνιστές από την Τριχωνίδα στον Αγώνα για το Μεσολόγγι»

11:45 – 11:55: 4ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου «Μπαμπινιώτες αγωνιστές στον αγώνα απελευθέρωσης του Μεσολογγίου»

• 11:55 – 12:05: Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου Αιτ/νίας «Σκάκι και Έξοδος Μεσολογγίου: σχεδιασμός και 3D εκτύπωση σκακιστικών πιονιών με ήρωες της Πολιορκίας/Εξόδου μέσω ΤΝ για βιωματική κατανόηση στρατηγικής και αξιών στο Δημοτικό».

12:05 – 12:25: Διάλειμμα - Καφές

12:25-13:45: Εισηγήσεις και Παρουσιάσεις Σχολικών Μονάδων

• 12:25 – 12:35: Γενικό Λύκειο Αιτωλικού «Η συμβολή των Βαλτινών στο πολιορκημένο Μεσολόγγι»

• 12:35 – 12:45: ΕΕΕΕΚ Ναύπακτου «Η Γυναίκα στο Πολιορκημένο Μεσολόγγι»

• 12:45 – 12:55: Μουσικό Γυμνάσιο Βαρθολομιού με Λ.Τ. «Ζωντανή μνήμη: Σύγχρονη προσέγγιση της Εξόδου του Μεσολογγίου μέσα απ’ την Ιστορία και την Τέχνη».

12:55 – 13:05: 1ο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Αττικής «Η Ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου αποτελώντας διαχρονικά την υπενθύμιση της ανάγκης για ειρηνική συνύπαρξη των λαών»

• 13:05 – 13:15: ΓΕΛ Ανατολής Ιωαννίνων «Από το Μεσολόγγι του 1826 στην Ελλάδα του 2026: επαναπροσδιορίζοντας την ελευθέρια και την αυτοθυσία μέσα από τη ματιά των εφήβων»

• 13:15 – 13:25: Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κατερίνης, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Μεσολογγίου

«Περιβαλλοντική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή και ιστορική μνήμη: το Μεσολόγγι ως σημείο αναφοράς μέσα από τα τοπικά προϊόντα»

• 13:25 – 13:45: Συζήτηση - Ερωτήσεις

13:45 – 14:15: Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

• 14:15 – 16:15: Βιωματική Δράση: «Ακολουθώντας τα βήματα των Ελεύθερων

Πολιορκημένων»

o Περιπατητικό μονοπάτι & Ξενάγηση: Κήπος Ηρώων – Ξενοκράτειο

Αρχαιολογικό Μουσείο – Κτήριο Χρυσόγελου Υπεύθυνοι Συντονιστές:

κ. Απόστολος Βετσόπουλος (ΠΕ02), Επόπτης Ποιότητας Δ.Δ.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας, κα Όλγα Γιαννακογεώργου (ΠΕ02), Προϊσταμένη

ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου.

(Συμμετοχή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ).

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ 1ης ΗΜΕΡΑΣ

Εισηγήσεις Στελεχών

• 16:30 – 16:45: Εισήγηση κας Μόνικας Λίλλη, Σ.Ε. ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

Τίτλος: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου: μια ευκαιρία για διδακτική διερεύνηση»

• 16:45 – 17:00: Εισήγηση κ. Κατσαρού Κων/νου, Σ.Ε. ΠΕ86 Πληροφορικής ΔΔΕ Αιτ/νιας. Τίτλος: «10 Απριλίου 1826: Η νύχτα που μια πόλη αποφάσισε ομόφωνα να περάσει στην Αθανασία»

17:00 – 19:50: Κύκλος Εισηγήσεις & Παρουσιάσεις Σχολικών Μονάδων

• 17:00 – 17:10: Λ.Τ. Γυμνάσιο Φυτειών «Η συμβολή Ξηρομεριτών, Βαλτινών και Κυπρίων στην Πολιορκία του Μεσολογγίου: Ανάλυση λόγου και κατασκευή ταυτοτήτων σε ιστορικές πηγές»

• 17:10 – 17:20: 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων «Μεσολόγγι 200 χρόνια μετά: Διαχρονικές αξίες και σύγχρονες προκλήσεις»

• 17:20 – 17:30: "Γυμνάσιο Ευπαλίου Φωκίδας «Διαχρονικές αξίες και σύγχρονες προκλήσεις»

• 17:30 –17:50: Διάλειμμα - Καφές

• 17:50 – 18:00: 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, οι Άγιοι του Διονυσίου Σολωμού: Η ηθική δύναμη του χρέους ως άξονας ερμηνείας και εκπαιδευτικής πράξης»

• 18:00 – 18.10: 4ο Γυμνάσιο Βύρωνα «To 4o Γυμνάσιο Βύρωνα και ο Λόρδος Βύρωνας….Πάνε Μεσολόγγι

18:10 – 18.20: Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης «Κόκκοι αλατιού - Σταγόνες ιστορία»

• 18:20 – 18:30: 3ο Δημ. Σχ. Λουτρακίου «Μεσολόγγι, το Αλωνάκι της Λευτεριάς»

• 18:30 – 18:40: Δημοτικό Σχολείο Μυρσίνης Ηλείας «Γυναικεία συμμετοχή και κοινωνικός ρόλος στον Αγώνα του 1821: Η περίπτωση της Ηλείας και της Αχαΐας»

• 18:40 – 19.00: Διάλειμμα - Καφές

• 19:00 – 19:10: Δημοτικό Σχολείο Λεσινίου "Η Έξοδος του Μεσολογγίου στην παιδική λογοτεχνία".

19:10 – 19:20: 1ο ΓΕΛ Ναυπάκτου «Ναυπάκτιοι αγωνιστές στις πολιορκίες του Μεσολογγίου»

• 19:20 – 19:30: ΓΕΛ Αμφιλοχίας «200 Χρόνια Καρβασαράς- Μεσολόγγι»

• 19:30 – 19:40: 4ο γυμνάσιο Αγρινίου «Παιδί και Πόλεμος: Ιστορική μνήμη, λογοτεχνία και παιδαγωγική εμπειρία»

• 19:40 – 19:50: Μουσικό Σχολείο Αγρινίου «Μεσολόγγι και Φιλελληνισμός: Από ″τούτο τ’ αλωνάκι″, έξοδος στο φως»

• 19:50 – 20:00: Καλλιτεχνικά Σχολεία Αθηνών, Αργολίδας, Γέρακα, Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κοζάνης, Περιστερίου «Ιστορία και Τέχνη ανασαίνουν»

• 20:00 – 20:10: ΕΝΕΕΓΥΛ Μεσολογγίου «Η Γυναίκα στην Έξοδο του Μεσολογγίου: Από το Ιστορικό Βίωμα στη Διεθνή Καλλιτεχνική και Φιλελληνική Μετάπλαση»

• 20:10 – 20:40: Συζήτηση – Ερωτήσεις - Κλείσιμο Εργασιών 1ης Ημέρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 26-4-2026

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

• 10:30 – 12:30: Βιωματική Δράση: «Ακολουθώντας τα βήματα των Ελεύθερων Πολιορκημένων», Περιπατητικό μονοπάτι & Ξενάγηση: Κήπος Ηρώων – Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο – Έκθεση στο κτίριο Χρυσόγελου.

o Ξενάγηση: κ. Απόστολος Βετσόπουλος (Επόπτης Ποιότητας Δ.Δ.Ε. Αιτ/νιας), κα Όλγα Γιαννακογεώργου (Προϊσταμένη ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου)

(Συμμετοχή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ)

• 12:00 – 15:00: Τεχνική Προετοιμασία: Στήσιμο σκηνικού & πρόβες Μουσικού Σχολείου Πατρών (Κλειστή δράση).

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

• 15:30 – 16:00: Προσέλευση – Εγγραφές 2ης ημέρας Συνεδρίου

• 16:00 – 16:30: Έναρξη - Χαιρετισμοί

• 16:30 – 16:55: Κεντρική Ομιλία: «Οι Μεσολογγίτισσες και οι πολλαπλές όψεις της αντίστασής τους»

o Εισηγήτρια: κα Αγγελική Σύρκου, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

• 16:55 – 17:15: Δρώμενο: 14ο Νηπ. Αγρινίου, 23ο Νηπ. Αγρινίου, Νηπ. Παλιαμπέλων και Π.Δ.Ε.Δ.Ε. «… ¨όταν ένα INFANT συνάντησε ένα ορφανό του Μεσολογγίου»

• 17:30 – 17:45: Εισήγηση: «Το παιδί στην Έξοδο»

o Εισηγήτρια: κα Ευαγγελία Μάρκου, Med., ΠΕ70 (Δ/ντρια 1ο Δ.Σ. Νεοχωρίου)

• 17:45 – 18.00: Εισήγηση 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πατρών: «Οπτική Επικοινωνία και Ιστορική Μνήμη: Σχεδιάζοντας την Αφίσα του Συνεδρίου για τα 200 Χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου»

o Εισηγήτρια: κα Πατσιαλού Κωνσταντίνα. Εκπαιδευτικός ΠΕ89.01

• 18:00 – 18:30: «Βιωματική παρουσίαση φορεσιάς αγωνιστή της Επανάστασης σε εκπαιδευόμενο του ΣΔΕ Ναυπάκτου». Υπό την επιμέλεια του Ομίλου Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς & Οπλισμού «Ο Λιάρος». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: κα Ισμήνη Καβαλάρη, Διευθύντρια ΣΔΕ Ναυπάκτου

• 18:30 – 19:00: Διάλειμμα – Καφές

• 19:00 – 21:00: Μουσικοθεατρική Εκδήλωση: «πάντ΄ανοιχτά πάντ΄άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου» από το Μουσικό Σχολείο Πατρών σε σύμπραξη με τη θεατρική ομάδα της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας και τη μικτή χορωδία «Amabile».

Παράλληλες δράσεις (όλο το διήμερο του Συνεδρίου):

• Έκθεση έργων μαθητών/τριών 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πατρών

• Έκθεση έργων μαθητών/τριών από σχολικές μονάδες Δικτύου της Σ.Ε. ΠΕ08 κας Μόνικας Λίλλη.