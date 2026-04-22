Κρήτη: Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπιστηκε η 43χρονη Ελευθερία που είχε εξαφανιστεί - Φέρει τραύμα από σφαίρα

Τραγική αυλαία στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, την μητέρας από την περιοχή Δάφνες στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε η σορός της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στα πίσω καθίσματα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της, που είχε προσαχθεί για την υπόθεση και είχε αφεθεί ελεύθερος.

O 43χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε με καραμπίνα. Ο άνδρας είχε προσαχθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισης και οι γρατζουνιές που έφερε αποδόθηκαν σε πτώση από μηχανάκι.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η Αγία Βαρβάρα είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Μάλιστα εκεί έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο, Πέμπτη (23/4) η κηδεία του.