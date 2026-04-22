Κρήτη: Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπιστηκε η 43χρονη Ελευθερία που είχε εξαφανιστεί - Φέρει τραύμα από σφαίρα

Τα ίχνη της 43χρονης είχαν χαθεί το πρωί της περασμένης Κυριακής
Τραγική αυλαία στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, την μητέρας από την περιοχή Δάφνες στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε η σορός της.
Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στα πίσω καθίσματα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.
Υπενθυμίζεται ότι χθες βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της, που είχε προσαχθεί για την υπόθεση και είχε αφεθεί ελεύθερος.
O 43χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε με καραμπίνα. Ο άνδρας είχε προσαχθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισης και οι γρατζουνιές που έφερε αποδόθηκαν σε πτώση από μηχανάκι.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, η Αγία Βαρβάρα είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Μάλιστα εκεί έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο, Πέμπτη (23/4) η κηδεία του.
