4o Φεστιβάλ Παραμυθιού Αιγιάλειας: «Μια φορά κι έναν καιρό…»

Το 4ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Αιγιάλειας επιστρέφει δυναμικά από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγευτικό τριήμερο γεμάτο ιστορίες, φαντασία, δημιουργία και πολιτισμό.

Διοργανωτές του Φεστιβάλ είναι ο Δήμος Αιγιάλειας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αιγιάλειας, οι Εκδόσεις Ηδύφωνο και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιάλειας, ενώ συνδιοργανωτής η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για τρεις ημέρες, καταξιωμένοι παραμυθάδες και παραμυθούδες θα ταξιδέψουν το κοινό στον κόσμο της αφήγησης, ξετυλίγοντας το κουβάρι λαϊκών αλλά και σύγχρονων παραμυθιών, δίνοντας ζωή σε ήρωες μοναδικούς, που ο καθένας κουβαλά τη δική του ξεχωριστή ιστορία.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν με τις αφηγήσεις και τις ιστορίες τους οι συγγραφείς και αφηγητές: Δημήτρης Β. Προύσαλης, Δημήτρης Μάλλης, Καλλιρρόη Μουλά, Αναστασία Ευσταθίου, Έλλη Δρούλια, Νάγια Νικολοπούλου, Φωτεινή Μυλωνά-Ραΐδη και Ιωάννα Στεφανάτου.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας, καθώς δύο σχολεία θα παρουσιάσουν δραματοποιημένα παραμύθια με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους: το Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ι.Π. Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τη δημιουργική δύναμη της παιδικής και νεανικής έκφρασης.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ διοργανώνεται επίσης σεμινάριο αφήγησης για εκπαιδευτικούς, με εισηγητές τον Δημήτρη Μάλλη (δάσκαλο, αφηγητή παραμυθιών και συγγραφέα) και τον Δημήτρη Β. Προύσαλη (ερευνητή, δάσκαλο και αφηγητή παραμυθιών), προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία και γνώσεις για την τέχνη της αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία το Φεστιβάλ συνεχίζει να δίνει βήμα στη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή όλων.

Τα παιδιά του ΕΚΑΜΕ θα δραματοποιήσουν ένα παραμύθι, ενώ η γνωστή διερμηνέας νοηματικής του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, Σοφία Ρομπόλη, μαζί με τη Μαρίνα Τριανταφυλλίδη, (φιλόλογο, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών Δυτικής Ελλάδας), θα παρουσιάσουν παραμύθι σε γραφή Braille με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, σε μια μοναδική δράση προσβασιμότητας και πολιτιστικής ισότητας.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Παραμυθιού για μαθητές, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2026, ενώ θα ακολουθήσει η βράβευση των νικητών.

Το Φεστιβάλ Παραμυθιού θα πλαισιωθεί μουσικά από την Παιδική Χορωδία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, με υπεύθυνη τη μουσικό ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ καθώς και από παιδιά από τη σχολή Χορού Salon de ballet της ΚΙΚΗΣ ΡΟΖΟΥ και ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ που θα δραματοποιήσουν χορευτικά τα παιδικά τραγούδια.

Τον συντονισμό των εκδηλώσεων και του προγράμματος έχει η ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και την παρουσίαση των παραμυθιών και των παραμυθάδων η ΑΘΗΝΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ.

Το 4ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Αιγιάλειας υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά να μεταμορφώσει την περιοχή σε έναν τόπο μαγείας, έκφρασης και δημιουργικής συνάντησης, αναδεικνύοντας τη δύναμη του παραμυθιού ως μέσο παιδείας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δήμος Αιγιάλειας, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αιγιάλειας, Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιάλειας, Εκδόσεις Ηδύφωνο.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μαρία Παναγιωτακοπούλου / υπεύθυνη εκδ. Ηδύφωνο,

Αθηνά Σκανδάμη / νηπιαγωγός, πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αιγιάλειας,

Ζουμπουλία Σπυροπούλου / εκπαιδευτικός μουσικός,

Ιωάννα Στεφανάτου /θεατρολόγος, ηθοποιός,

Αποστόλης Δεληγάκης / πρόεδρος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιάλειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 – 26 Απριλίου (Παρασκευή: 8:30μμ, Σάββατο 6:30μ.μ.-9:00 μ.μ., Κυριακή 11:00π.μ-1:30 μ.μ.)

ΤΟΠΟΣ: Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, Μητροπόλεως και Παναγιωτοπούλων, Αίγιο και Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο – Μυρτιά Αιγίου.

ΧΟΡΗΓΟΙ: Coca cola-3Ε, Κanakaris Winery, Anemoni Pizza, Koutropoulos catering, Tiligadis Bakery. Τα κοστούμια είναι χορηγία της Βάσως Τρουπή (ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥΠΟΛΗ).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Παρασκευή 24/ 4/26 , 8.30 μ.μ. «Παραμύθια για… μεγάλους που παραμένουν παιδιά» - Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου

8:30 -9:00 μ.μ. ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ (ηθοποιός, θεατρολόγος)

«Οι τρεις αδερφές» Ένα αλλοτινό παραμύθι στο σήμερα

9:00 – 9:30 μ.μ. ΟΜΑΔΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ‘‘ΠΑΡΑΜΥΘΑΝΘΟΣ’’ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΗΣ (Δάσκαλος, αφηγητής, συγγραφέας) ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΜΟΥΛΑ (Δασκάλα, αφηγήτρια)

«Με μια σταλιά χρυσάφι απ΄ των παραμυθιών το φως» - Λαϊκά παραμύθια και τραγούδια κερασμένα από τον θησαυρό της λαϊκής σοφίας

9:30 – 10:00 μ.μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ (ερευνητής, δάσκαλος, αφηγητής παραμυθιών)

«Παραμύθια λαϊκά ενάντια σε δύσκολους καιρούς»: Ιστορίες παλιές από το συλλογικό φαντασιακό των λαών του κόσμου, για να συλλογάσαι, σκέψεις για να ελπίζεις, μηνύματα για να πράττεις»

Σάββατο 25/4/26, 10:00 π.μ.: Σεμινάριο- Εργαστήριο αφήγησης για εκπαιδευτικούς (Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου)

ΘΕΜΑ: «Η παιδαγωγική αξιοποίηση του λαϊκού παραμυθιού και της προφορικής αφήγησης στη σύγχρονη σχολική τάξη»

«Τα λαϊκά παραμύθια από τις κοινωνίες του χτες, στις σχολικές αίθουσες του σήμερα: Προφορική παράδοση, σχολική πραγματικότητα και σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β.ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ (ερευνητής, δάσκαλος, αφηγητής παραμυθιών)

· «Αξιοποιώντας το λαϊκό παραμύθι και τον μύθο. Παιχνίδια Αφήγησης στη σχολική τάξη»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΗΣ (δάσκαλος, αφηγητής παραμυθιών, συγγραφέας).

Σάββατο 25/4/26 : Αφήγηση παραμυθιών από παραμυθάδες και μαθητές Σχολείων - Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο - Μυρτιά

6:30 μ.μ. Έναρξη με την παιδική Χορωδία 2ου Δημ.Σχολείου Αιγίου

υπεύθυνη: ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παιδιά από τη σχολή Χορού Salon de ballet της ΚΙΚΗΣ ΡΟΖΟΥ και ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ δραματοποιούν χορευτικά τα παιδικά τραγούδια.

«Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει»: Η συγγραφέας ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΛΩΝΑ-ΡΑΪΔΗ διαβάζει το μήνυμα της ΙΒΒΥ για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου.

7:15 μ.μ. Α' ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

(Ο Χρυσοσπάθης της Φωτεινής Μυλωνά-Ραΐδη) Σκηνοθέτης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΝΤΑΣ

7:45 μ.μ. ΝΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (Ένα καλοκαιρινό μπλέ-κσιμο)

8:10 μ.μ. ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ- ΑΘΗΝΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ (Τα μπαούλα του Καποδίστρια της Έλλης Δρούλια).

Κυριακή 26/4/26 πρωί: Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο - Μυρτιά

11:00 π.μ. Δραματοποίηση του παραμυθιού "Όλες μου οι ρίγες" των Shaina Rudolph & Danielle Royer από εκπαιδευόμενους του Ε.Κ.Α.ΜΕ./ΑμεΑ.

Συμμετέχει η ειδική παιδαγωγός ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΗ.

Συντονισμός ομάδας:

ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

11:30 π.μ. ΣΟΦΙΑ ΡΟΜΠΟΛΗ (διερμηνέας νοηματικής, Ψυχολόγος), ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ (φιλόλογος, μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών Δυτ. Ελλάδας) ανάγνωση του παραμυθιού Αναπήρωες του Γιώργου Σκαρλάτου σε γραφή Braille με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

12:00 μ. Μαθητές /τριες της Δ' και Ε΄ τάξης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (Οδοντωτός-μια ιστορία σαν παραμύθι της Αναστασίας Ευσταθίου) Υπεύθ. Εκπ/κοί ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΘΑ, ΣΑΡΑΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Τη μουσική επιμέλεια και συνοδεία στο τραγούδι «Οδοντωτός» έχει η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΗ, μουσικός του σχολείου.

12:30 μ.μ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Λήξη με την παιδική Χορωδία του 2ου Δημ. Σχολείου Αιγίου,

υπεύθυνη: ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παιδιά από τη σχολή Χορού Salon de ballet της ΚΙΚΗΣ ΡΟΖΟΥ και ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ δραματοποιούν χορευτικά τα παιδικά τραγούδια.