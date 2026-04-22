Γεραπετρίτης για ”Epaminondas”: Εκτεταμένες ζημιές, δεν έχει κατασχεθεί

Το ελληνόκτητο πλοίο «EPAMINONDAS», με σημαίας Λιβερίας, έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ωστόσο δεν έχει κατασχεθεί μέχρι στιγμής διευκρίνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το τάνκερ που έγινε στόχος στα ανοιχτά του Ομάν το πρωί της Τετάρτης (22/4).

Μιλώντας στο αμερικανικό CNN ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς».«Υπάρχουν, επομένως, εκτεταμένες ζημιές, αλλά προς το παρόν δεν έχει κατασχεθεί», πρόσθεσε.

Το πλοίο φέρει σημαία Λιβερίας και το πλήρωμά του αποτελείται από 21 ναυτικούς (υπηκόους Ουκρανίας και Φιλιππινών).

Οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το σκάφος παραμένει υπό τον έλεγχο του πλοιάρχου του. Σε κάθε περίπτωση το απόγευμα της Τετάρτης το πλοίο παρέμενε ακίνητο στα ανοιχτά των ιρανικών ακτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ασφαλείας Diaplous, το περιστατικό ξεκίνησε όταν μια λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το «Epaminondas» χωρίς καμία προηγούμενη ασύρματη επικοινωνία. Αμέσως μετά, οι Ιρανοί άνοιξαν πυρ κατά του πλοίου.

Διάψευση από το υπουργείο Ναυτιλίας

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθάρισε νωρίτερα ότι, σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το containership Epaminondas δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβε δύο πλοία κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της ναυσιπλοΐας και τα μετέφερε σε ιρανικά ύδατα, μετέδωσε την Τετάρτη το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί ανέφεραν ότι τα πλοία, τα οποία ταυτοποίησαν ως MSC Francesca και Epaminondas, καταλήφθηκαν και «μεταφέρονται στις ιρανικές ακτές» επειδή «λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για παραποίηση των συστημάτων πλοήγησης», προσθέτοντας ότι αυτό έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο τουλάχιστον οκτώ containerships της MSC που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή των θαλάσσιων logistics και την αυξανόμενη επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στο Στενά του Ορμούζ σήμερα, Τετάρτη (22/4) σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations -UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας και με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του, εντός του Περσικού Κόλπου βρίσκονται 11 πλοία με ελληνική σημαία και έξω από αυτόν αλλά δύο. ⁠Ο δε αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου – Στενά Ορμούζ – Κόλπου Ομάν ανέρχεται σε 103.