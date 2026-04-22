Νέα μέτρα στήριξης: Τα πόσα που κερδίζουν συνταξιούχοι, ενοικιαστές και οικογένειες με παιδιά

Μεγαλύτερα επιδόματα και σε περισσότερους φέρνει το νέο πακέτο μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα του 2025.

Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου σε νέους δικαιούχους αλλά και αύξηση της ενίσχυσης για περισσότερους συνταξιούχους συνθέτουν τον βασικό κορμό των παρεμβάσεων.

Περίπου 420.000 περισσότεροι συνταξιούχοι εντάσσονται στο σύστημα, επιπλέον 70.000 ενοικιαστές αποκτούν πρόσβαση στην επιστροφή ενοικίου, ενώ σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά λαμβάνουν την έκτακτη ενίσχυση, με συνολικά πάνω από 3,3 εκατομμύρια ωφελούμενους.

Αυξάνεται η ενίσχυση των συνταξιούχων: Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και την εξειδίκευση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η μεγαλύτερη παρέμβαση εντοπίζεται στους συνταξιούχους.

Η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά και καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη βάση. Το εισοδηματικό όριο για άγαμους ανεβαίνει από 14.000 σε 25.000 ευρώ και για έγγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ. Τα όρια ακίνητης περιουσίας αυξάνονται από 200.000 σε 300.000 ευρώ για άγαμους και από 300.000 σε 400.000 ευρώ για έγγαμους. Με τα νέα δεδομένα, οι δικαιούχοι αυξάνονται κατά 420.000 και φτάνουν συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια.

Από αυτούς, περίπου 1,66 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ενώ προστίθενται περίπου 61.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και 16.900 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η κάλυψη φτάνει πλέον το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, ενώ για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη δεν ισχύουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Διευρύνεται η επιστροφή ενοικίου: Για άγαμους χωρίς τέκνα, το όριο αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ. Για έγγαμους, από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ ανά παιδί, ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Με τις αλλαγές αυτές, οι δικαιούχοι αυξάνονται σε περίπου 1,02 εκατομμύρια από σύνολο 1,19 εκατομμυρίων ενοικιαστών, δηλαδή στο 86% των νοικοκυριών. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για περίπου 50.000 γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα λάβουν δύο ενοίκια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσα στο έτος.

Εκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά: Για τις οικογένειες με παιδιά, η ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το εισόδημα, καλύπτοντας περίπου το 80% των παιδιών. Στην πράξη, ένας άγαμος με ένα παιδί και εισόδημα έως 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα έως 44.000 ευρώ 300 ευρώ, με τρία παιδιά και εισόδημα έως 49.000 ευρώ 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα, πέντε και έξι ή περισσότερα παιδιά η ενίσχυση φτάνει αντίστοιχα τα 600, 750 και τουλάχιστον 900 ευρώ, με ανώτατα εισοδηματικά όρια έως 64.000 ευρώ.

Για τα έγγαμα νοικοκυριά, το όριο ξεκινά από 40.000 ευρώ για ένα παιδί (150 ευρώ ενίσχυση), ανεβαίνει στα 45.000 ευρώ για δύο παιδιά (300 ευρώ), στα 50.000 ευρώ για τρία παιδιά (450 ευρώ), στα 55.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά (600 ευρώ), στα 60.000 ευρώ για πέντε παιδιά (750 ευρώ) και φτάνει τα 65.000 ευρώ για έξι ή περισσότερα παιδιά (900 ευρώ και άνω). Συνολικά, δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά από σύνολο 1,2 εκατομμυρίων, με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, χωρίς αίτηση, ενώ απαραίτητη είναι η δήλωση IBAN στην ΑΑΔΕ. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.

Επεκτείνονται τα μέτρα για το diesel και τα λιπάσματα. Στο σκέλος της ενέργειας και της παραγωγής, επεκτείνεται η επιδότηση στο diesel κατά 20 λεπτά το λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ) και για τον μήνα Μάιο, με δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών και να συγκρατηθεί το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση στα λιπάσματα, καλύπτοντας το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς για την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου έως το τέλος καλοκαιριού. Το μέτρο αφορά περίπου 250.000 αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, με επιπλέον κόστος 23 εκατ. ευρώ και συνολικό κόστος 41 εκατ. ευρώ, καθώς οι διεθνείς τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.