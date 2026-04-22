Πρωινό: Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας με τον Σταύρο Μπαλάσκα για τις ερωτήσεις του προς τον πατέρα της Μυρτώς

Αφορμή στάθηκε ο τρόπος που έθετε τα ερωτήματά του ο Σταύρος Μπαλάσκας, κάνοντας τόσο τον Γιώργο Λιάγκα όσο και τον χαροκαμένο πατέρα να ξεσπάσουν εναντίον του.

«Δεν έμπλεξε το παιδί μου, το παγιδέψανε το παιδί μου. Δεν περίμενα ότι σε 150 μέτρα από το σπίτι μου η εγκληματικότητα είναι τόσο μεγάλη, με αρχηγό, με αρχή, μέση, τέλος, με τραβεστί, βίζιτες. Δεν απολογούμαι, δεν ντρέπομαι για το παιδί μου. Η γυναίκα μου έκανε τρεις δουλειές για να μη λείψει τίποτα στο παιδί μου.

Το πάντρεψα το παιδί μου και το έστειλα στον χάρο. Δεν φανταζόμουν ότι υπάρχει τέτοια παλιανθρωπιά. Ούτε φίλο είχε, ούτε τίποτα (όταν τον ρώτησε ο Λιάγκας για τη γνωριμία της με την τρανς). Η κόρη μου ήταν ένα παιδί άβγαλτο, το μόνο μειονέκτημα ήταν ότι ήταν πανέμορφο. Το παιδί αυτό παρουσιάστηκε 1,5 μήνα . Ήπιαν καφέ στην πλατεία, το είχαν στόχο το παιδί μου. Είναι μια ομάδα που ψάχνει άβγαλτα παιδιά», ξεκίνησε να λέει.

Στη συνέχεια, ο τρόπος που έθετε τα ερωτήματά του ο Σταύρος Μπαλάσκας για την υπόθεση και οι λέξεις που χρησιμοποιούσε έκανα τον Γιώργο Λιάγκα έξαλλο. «Είναι ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του, χρησιμοποίησε άλλη φρασεολογία, μην με κάνεις τώρα να τσακώνομαι μαζί σου», είπε εκνευρισμένος ο παρουσιαστής.

«Με βγάλατε να μιλήσω εγώ ή εσείς; Ακούω ανακρίβειες και τρελαίνομαι. Το παιδί μου είχε κάνει ταξίδι στην Αθήνα; Κανέναν δεν είχε κάνει; Για αυτό με βγάλατε; Να συνηγορήσω για τα ψέματα του κάθε κυρίου Μπαλάσκα; Να μου κάνετε οποιαδήποτε δύσκολη ερώτηση εδώ», ξέσπασε από πλευράς του ο πατέρας της Μυρτούς. Με τον χαμό που επικράτησε, ο Σταύρος Μπαλάσκας ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον πατέρα και η συζήτηση κύλησε ομαλά.

«Σαν τσουβάλι πέταξαν το παιδί μου στον δρόμο. Δεν είχαν παρατήσει το παιδί μου, ήμουν πατέρας με κεφαλαία γράμματα», ξέσπασε για το θάνατο της κόρης του.

«Μετά από 5 λεπτά πέρασε ο αρσιβαριστας και ο Αλβανός. Κάθε μέρα της έκανα μάθημα, ήταν μορφωμένη. Της έλεγα μακριά από αυτά τα πράγματα, παρακάλεσα τον Θεό να είμαι καλά γιατί η Μυρτώ μου είπε πως θέλω να πας κι εμένα στην εκκλησία, όπως πήγε και στην αδελφή μου. Βάλανε στόχο, την απειλήσανε. Κατηγορώ το παιδί, κατηγορώ τον εαυτό μου, αφού την απείλησαν, παραμονές του Πάσχα, ο 23χρονος της κάνει αίτημα φιλίαςμε γυναικείο όνομα. Είσαστε υπεύθυνοι κι εσείς για ό,τι συμβαίνει στα παιδιά μας. Όσοι με ακούτε και έχετε παιδιά να ξέρετε δεν είναι το παιδί μου μονάχα. Όσα παιδιά έχετε εκβιαστεί, βγείτε και καταγγείλτε το», συμπλήρωσε.