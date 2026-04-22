Πάτρα: Ο «Τροπικός αυτοσχεδιασμός» του Ευγένιου Βούλγαρη στις «Δευτέρες στο Ωδείο»

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου

Με μια διάλεξη και σόλο ερμηνεία από τον Ευγένιο Βούλγαρη, υπό τον τίτλο «Τροπικός αυτοσχεδιασμός», συνεχίζεται στις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 18), η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο».

Στο α’ μέρος ο Ευγένιος Βούλγαρης θα παρουσιάσει τη μελωδική Τροπικότητα ως μέσο συναισθηματικής έκφρασης και επικοινωνίας. Για το β’ μέρος έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση ενός «Τροπικού αυτοσχεδιασμού», με θέμα το ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου, «Χρέος».

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της ενότητας διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 04.05.2026
«Το παιχνίδι των πέντε κύκλων»

Σ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ (κλαρινέτο), Θ.ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗΣ (κιθάρα)
Γ. ΝΟΤΑΡΑΣ (τύμπανα)

Πάτρα: Με ελιά και συμβολικές φιγούρες παιδιών «ντύνεται» η πλατεία Γεωργίου για την Πρωτομαγιά- ΦΩΤΟ

Καιρός: Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης του ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ - Eξειδικευμένες προγνώσεις

Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα για απόπειρα κλοπής σε οικία

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δευτέρες Στο Ωδείο Δημοτικό Ωδείο Πατρών
