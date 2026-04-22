Υπουργείο Ναυτιλίας: Δεν έχει καταληφθεί το ελληνόκτητο «Epaminondas»

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ιρανικά Μέσα: Μεταφορά δύο πλοίων σε ιρανικά χωρικά ύδατα για έλεγχο

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το κανάλι Telegram της κρατικής τηλεόρασης, δημοσίευσαν ανακοίνωση του ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με την οποία τα πλοία MSC Francesca και το ελληνόκτητο Epaminondas έχουν μεταφερθεί στα χωρικά ύδατα του Ιράν για «έλεγχο φορτίου, εγγράφων και αρχείων».

Το IRGC υποστηρίζει ότι τα πλοία «λειτουργούσαν χωρίς άδεια, είχαν διαπράξει «επαναλαμβανόμενες παραβάσεις», επιχείρησαν να αποχωρήσουν «μυστικά» από το Στενό του Ορμούζ και «παρενέβησαν στα συστήματα ναυσιπλοΐας». Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Το ναυτικό του IRGC ανέφερε επίσης ότι παρακολουθεί προσεκτικά την κίνηση πλοίων στο Στενό του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι θα λάβει «αυστηρά μέτρα» κατά όσων παραβιάζουν τους κανόνες, όπως τους χαρακτηρίζει. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά στο πλοίο Euphoria, το οποίο είχε αναφερθεί νωρίτερα ως επίσης στοχοποιημένο σε επεισόδιο της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με διεθνείς ναυτιλιακές πηγές.