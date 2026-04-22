Πάτρα: Ο καταυλισμός της πλατείας Κύπρου- Σε απόγνωση οι κάτοικοι- ΦΩΤΟ

Ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών
Η κατάσταση στην πλατεία Κύπρου, στην Πάτρα, απέναντι από την πλατεία Ντε Μιράντα, πλησίον του γηπέδου της Παναχαϊκής, προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Ο χώρος έχει μετατραπεί σε άτυπο καταυλισμό Ρομά, με τους περιοίκους να κάνουν λόγο για καθημερινά περιστατικά παραβατικότητας και παρουσίας ατόμων υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ. Όπως αναφέρουν, απευθύνονται συχνά στην Άμεση Δράση, ζητώντας την απομάκρυνσή τους, ώστε να καταστεί ξανά ασφαλής η πρόσβαση των παιδιών στην πλατεία.
Παράλληλα, επανειλημμένες είναι οι αναφορές για μετακινήσεις ομάδων προς την παιδική χαρά της πλατείας Ντε Μιράντα, όπου παρατηρούνται ενοχλητικές συμπεριφορές προς τα παιδιά και τους συνοδούς τους, γεγονός που, επίσης, τους έχει οδηγήσει σε νέες κλήσεις προς την αστυνομία.
Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των δημόσιων χώρων της περιοχής.
* ΦΩΤΟ από την ομάδα του facebook, "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται..."
