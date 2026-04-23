Akylas: Το «Ferto» έγινε βιντεοπαιχνίδι - Πώς μπορείτε να παίξετε

Μία πρωτότυπη ψηφιακή διάσταση αποκτά η φετινή ελληνική παρουσία στη Eurovision 2026 αποκτά με τον Akylas και το τραγούδι «FERTO» μετατρέπονται σε ένα retro βιντεοπαιχνίδι, εμπνευσμένο από την αισθητική των arcade της δεκαετίας του ’80 και ’90.

«Shake it, Akylas»

Στην πρώτη οθόνη του παιχνιδιού εμφανίζονται σε 8-bit μορφή η Κλαυδία, ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου. Οι τρεις καλλιτέχνες, με τα δικά τους χαρακτηριστικά στιχάκια/μηνύματα, απευθύνονται στον Akyla, στέλνοντας ευχές και δίνοντας τον τόνο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, σε μια συμβολική σύνδεση παρελθόντος και παρόντος της ελληνικής συμμετοχής.

«Αχ αστέρι μου, Akyla», λέει η Κλαυδία, «Shake it, Akylas», ο Σάκης Ρουβάς και «You are my number one», η Έλενα Παπαρίζου.

Retro αισθητική στο σήμερα

Το παιχνίδι υιοθετεί πλήρως τη λογική των παλιών «ουφάδικων», με pixel γραφικά, 2D κίνηση και χαρακτηριστικά ηχητικά εφέ. Την εμπειρία συμπληρώνει μια 8-bit εκδοχή του τραγουδιού «FERTO», που λειτουργεί ως βασικό soundtrack, ενισχύοντας το νοσταλγικό στοιχείο.