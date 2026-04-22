Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Όχι στη διάλυση των διοικητικών επιτροπών του e-ΕΦΚΑ»

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ και καλεί σε κινητοποίηση την Παρασκευή 24 Απριλίου.



Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε, το οποίο φέρει τον τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», και με το οποίο σχεδιάζεται η κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ και η δημιουργία Κεντρικού Φορέα εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.

Η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας έρχεται, στην ουσία, να ακυρώσει την ίδια τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, τη δυνατότητα δηλαδή του εργαζόμενου και του συνταξιούχου να αμφισβητήσει πιθανές εσφαλμένες πράξεις της διοίκησης και να αιτηθεί τη θεραπεία τους πριν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Οι συνέπειες για τους ασφαλισμένους θα είναι αρνητικές, καθώς αυτή η παρέμβαση της κυβέρνησης οδηγεί σε απρόσωπη και τυπολατρική εξέταση, σε βάρος της ουσίας των ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων, που αφορούν την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και σε καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων για τη θεραπεία των εσφαλμένων πράξεων της διοίκησης.

Προσθέτει ταλαιπωρία στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, οι οποίοι θα καλούνται να μεταβαίνουν στον τόπο, όπου θα εδρεύει το ενιαίο κεντρικό όργανο εξέτασης προσφυγών, δηλαδή στην Αθήνα. Η υποτιθέμενη δυνατότητα συμμετοχής τους μέσω τηλεδιάσκεψης μόνο ως άλλοθι υφίσταται, για να μην πούμε ως ανέκδοτο.

Εξωθεί τους ασφαλισμένους σε προσφυγές στα δικαστήρια, γεγονός, που συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, η οποία είναι αποτρεπτική για την πλειονότητα των ασφαλισμένων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί τα σωματεία-μέλη του και τους εργαζόμενους να εκφράσουν την πλήρη αντίθεσή τους στην κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών και να διεκδικήσουμε την αναβάθμιση αυτών των επιτροπών ως προς τον τρόπο πλήρωσής τους, να επανδρωθούν και να αναβαθμιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια. Ο νόμος αυτός να μείνει στα χαρτιά.

Όλοι και όλες στην παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 24 Απριλίου και ώρα 10:30 το πρωί, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αχαΐας, στην Πανεπιστημίου 254 (πίσω από την Intracom).