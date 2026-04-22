Απογοήτευση από τον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον 12χρονο στην Πάτρα: «Το πρόδωσαν, το παιδί. Ζητούσε βοήθεια και του γύρισαν την πλάτη»

«Το πρόδωσαν, το παιδί». Έντονη απογοήτευση εξέφρασε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στο thebest.gr, για την εξέλιξη της υπόθεσης του 12χρονου από την Πάτρα.

Η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας του ανήλικου, παρότι αρχικά του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση του παιδιού του, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

«Το παιδί προδόθηκε από την κοινωνία. Ζητούσε βοήθεια, και αντί για βοήθεια, του γύρισαν την πλάτη. Δεν το προστάτευσαν», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Επίσης τονίζει, ότι η αρχική απαγγελία κατηγοριών για εμπορία ανθρώπων τον είχε ικανοποιήσει, καθώς θα αποτελούσε προηγούμενο για παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον. «Είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων στον πατέρα, και αισθανόμουν καλά, ήμουν ευχαριστημένος με την εξέλιξη αυτή, γιατί θα υπήρχε ένα προηγούμενο για κάθε άλλο παιδάκι που θα ζητούσε βοήθεια, ή ότι θα ακολουθούσαν τον ίδιο δρόμο και άλλοι εισαγγελείς. Γι' αυτό είχα τηλεφωνήσει στον Προϊστάμενο Εφετών, που είναι ένας εξαιρετικός εισαγγελέας, και του είχα πει "μπράβο" για τον εισαγγελέα που είχε απαγγείλει αυτές τις κατηγορίες. Δεν θέλω και ούτε θα την αφήσω έτσι αυτή την υπόθεση. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε», αναφέρει.

Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος επισημαίνει ότι το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου στο Ρίο, ζητώντας να τοποθετηθεί άμεσα σε προστατευτικό περιβάλλον. «Θα πρέπει άμεσα να πάει σε προστατευτικό περιβάλλον, μακριά από αυτή την οικογένεια», κατέληξε.